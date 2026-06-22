גפני באיום לקואליציה: "אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת"

המתיחות נמשכת: יו"ר דגל התורה משה גפני התייחס היום (שני) בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה להתנהלות הקואליציה סביב קידום החוק השנוי במחלוקת, זאת מאז שהוא אושר בקריאה טרומית. בדבריו הבהיר כי לא יסכים להמשיך בהליך החקיקה מבלי שתהיה התחייבות אמיתית להעביר את החוק.

"אני שבע מהבטחות בקדנציה הזאת" אמר גפני במהלך הדיון. "לכן, אם הוועדה תאשר את העברת החוק מועדת החוקה לועדת הכנסת, אבקש לדעת כיוזם הצעת החוק, עוד בטרם תחילת הדיונים האם בכוונתכם לקדם ולאשר אותו".