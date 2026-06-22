גפני באיום לקואליציה: "אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת"

המתיחות נמשכת: יו"ר דגל התורה משה גפני התייחס היום (שני) בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה להתנהלות הקואליציה סביב קידום החוק השנוי במחלוקת, זאת מאז שהוא אושר בקריאה טרומית. בדבריו הבהיר כי לא יסכים להמשיך בהליך החקיקה מבלי שתהיה התחייבות אמיתית להעביר את החוק.
"אני שבע מהבטחות בקדנציה הזאת" אמר גפני במהלך הדיון. "לכן, אם הוועדה תאשר את העברת החוק מועדת החוקה לועדת הכנסת, אבקש לדעת כיוזם הצעת החוק, עוד בטרם תחילת הדיונים האם בכוונתכם לקדם ולאשר אותו".
"אני מודיע לכם באופן חד משמעי: אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת" הוסיף ואיים. "שבעתי מהבטחות שלא מומשו".
תגובות
האם יש גבול לציניות של הפוליטיקאים שמנהלים לנו את החיים כרגע? אנחנו קורסות בבית בלי בני הזוג שחודשים במילואים, אבל מה שבאמת דחוף לגפני זה לקבל הבטחות לחוק השתמטות מביש
למה אנחנו צריכים להרגיש סוג ב בארצנו בזמן שהילדים שלנו מחרפים את נפשם בחזית? זה פשוט פוצע את הנשמה לדעת שמשפחות שלמות קורסות כלכלית ונפשית בזמן שגפני סוחט עוד חוקי פטור בזויים.
רק כסף מעניין אותם .