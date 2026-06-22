מביש: עיתונאים מכובדים לא מתביישים לדבר כמו נאור נרקיס

לפני כשבוע וחצי נאור נרקיס אמר בראיון אצל נוה דרומי שהדתיים הלאומיים הם מגזר משתמט.

מנאור נרקיס לא ציפינו ליותר מדי. מפיו יצאו גם המשפטים שאומרים שבישראל יש כפייה דתית כי דתיות וחרדיות לא יכולות להוריד את כיסוי הראש שלהן בזמן שהן יכולות. ועוד משפט כמו שהדתיים לאומיים מתים הרבה בגלל שהם בהסדר ולא בגלל מספרם בקרבי הוא גבוה לאין שיעור.

אבל נאור ניחא. ידוע עליו שהיה אומר כל דבר פרובוקטיבי בשביל לחלן את המדינה היהודית והדמוקטית שלנו ובשביל קולות בפריימריז של הדמוקרטים ומקום בכנסת. נראה לי עצוב מאוד שדווקא מפי עיתונאים נחשבים כמו ניר דבורי שאמר "הם צריכים לעשות שירות כמו כולם צריך לעשות שינוי ושוויון מלא בעניין הזה" וגם "בסוף כולם באים בשער הבקו"ם כולם שותפים כולם מתחת לאלונקה" וגם בן כספית שאמר "גם ימיו של ההסדר העתיק הזה צריכים להסתיים. שירות מלא לכולם".

בן כספית על ההסדר ( צילום מסך מרשת X )

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עצוב לראות שככה מדברים על המגזר הדתי לאומי. הרי זה המגזר עם שיעור המתגייסים לקרבי ולקצונה הגבוה מבין כל המגזרים. וכשצה"ל אמר שחסרים לוחמים אז המגזר הזה היא האחרון שאמורים לפנות אליו.

אבל כשניר דבורי אמר את המשפטים הללו כשבסטריפ הרץ כתוב שאריה דרעי מתגאה בנכדים העריקים שלו. וכשבן כספית באותו הציוץ בטוויטר דיבר גם על החרדים וגם על הדתיים, נותרו שתי ברירות למי שטוען ככה על מסלול ההסדר.

או שיש לו בעיה עם הדת, או שהוא התעייף מלנסות לגייס את החרדים. או שיש לו בעיה מהותית עם הדת והוא דורש לאחד את הבעיה של החרדים ושל הדתיים וליצור מצב שבו כל הדתיים משתמטים. או שהוא התייאש מלנסות לגייס חרדים וניסה למצוא אופציה נוחה יותר. וזאתי ברירה יותר גרועה.

לא הגיוני שהדעה הזאת עברה חלק תקשורת הישראלית מבלי לשים לב שמדובר פה בצביעות של ציפיות נמוכות. לסיכום אגיד שבמידה והמצב ימשיך ככה המגזר הדתי לאומי שסבר שישראל היא חמורו של משיח מה שנקרא בשפתו "אתחלתא דגאולה" יגלה שישראל עצמה חושבת שהיא המשיח ושהמגזר הדתי לאומי יכול להיות אופציה טובה לליהוק לתפקיד החמור.

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אראל לחמנוביץ' הוא תלמיד ישיבת אמי"ת בר אילן גוש דן ומדריך בבני עקיבא.