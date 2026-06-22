האמת מאחורי הטירוף של "צעצוע של סיפור 5" בקופות

דיסני ופיקסאר עשו זאת שוב, אבל הפעם הם ניפצו לחלוטין את ספר השיאים. סרט ההמשך המצופה "צעצוע של סיפור 5" עלה לאקרנים, והמספרים שמגיעים מקופות הכרטיסים משאירים את המומחים בהלם מוחלט.

השיא ההיסטורי שנשבר אחרי 31 שנה!

הזיכיון האהוב, שמלווה אותנו כבר למעלה משלושה עשורים, רשם את פתיחת סוף השבוע הגדולה ביותר בתולדותיו. הסרט החדש גרף סכום דמיוני של 312 מיליון דולר ברחבי העולם תוך שלושה ימים בלבד.

הטירוף התחלק כמעט שווה בשווה: 160 מיליון דולר בקופות בצפון אמריקה. 152 מיליון דולר בשאר העולם.

"צעצוע של סיפור 4" נשאר הרחק מאחור

אם חשבתם שההצלחה של הסרט הקודם ב-2019 הייתה גדולה, תחשבו מסלול מחדש. "צעצוע של סיפור 4", שהחזיק בשיא הקודם עם פתיחה של 120.9 מיליון דולר, נראה עכשיו כמו "כסף קטן".

הסרט החמישי עקף אותו בסיבוב עם זינוק מטורף של כמעט 33% יותר בהכנסות – עוד לפני שבכלל התחילו לחשב את נתוני האינפלציה! המגזין הנחשב וראייטי מדווח שהסרט התברג ברף העליון ביותר של התחזיות ב-4,425 בתי קולנוע.