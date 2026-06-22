השתלטות עוינת על נכס בקריסה: המודל העסקי של טראמפ באיראן

כדי להבין מה קרה לטראמפ, צריך לעשות את מה שהמערב מסרב לעשות כבר עשרות שנים - להכנס למוח של מי שמולו.

טראמפ, כבר ידוע, מנהל את ארה"ב כמו תאגיד עסקי. בפגישות שהיו לי בשנים האחרונות עם שגרירים ודיפלומטים, דיברתי איתם לא פעם על כך שהדיפלומטיה הממלכתית פשוט לא רלוונטית יותר. אנחנו חיים בעולם מהיר של שחור או לבן, עם עיקרון פשוט: אתה איתי או נגדי. התחום האפור כבר לא קיים יותר. מי שלקח את המתודיקה הזו לשלב הבא הוא טראמפ. אפס מניירות, אפס סבלנות. פעולות ודורסנות, פשוט ויעיל. טראמפ לא השתגע ולא התהפך, טראמפ עושה כעת מה שכל מנכ"ל תאגיד או קרן השקעות היה עושה. אם נמשיל את איראן לחברה עסקית, אז טראמפ השתמש בישראל כדי להוריד את ערכה של איראן - וכעת, כשהוא מרגיש שהיא רגע לפני קריסה מוחלטת, הוא נכנס עם השקעה של מאות מילארדי דולרים. טראמפ מנסה לבצע השתלטות על נכס בקריסה. בעיני רוחו הוא רואה את ההשקעה שלו הופכת לנכס מניב כחלק מהתאגיד האמריקני, כלומר - בת ברית לארה"ב. הוא ימשיך עם זה עד שיראה את הכסף שלו מתאדה, ואז יחליט אם הוא נכנס שוב למהלך שימוטט את ערכה של איראן, או לחתוך הפסדים ולצאת.

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מה שטראמפ לא מבין הוא שאיראן משולה לתאגיד בשליטה משפחתית, שכבר חתם הסכמים עם משקיעים אחרים - רוסיה וסין. אפשר לנסות להשתלט עליה, אבל בני המשפחה בדור הזה או בדור הבא יעשו הכל כדי להחזיר את החברה לידי המשפחה.

בין התאגיד האמריקני למשטר המשפחתי ניצבת מדינת ישראל. נכון לעת זו, אנחנו נזק משני עבור טראמפ. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מבצעים מהלך שיציל אותנו או שנמשיך בדרך הזו עד שנהפוך לשלד בורסאי.

מדינת ישראל חייבת להבין שהיא לא יכולה לבנות את האסטרטגיה הקיומית שלה על הנחת היסוד שארה"ב תמיד תהיה שם מטעמי ציונות או ערכים משותפים. בעולם של מנכ"לים, ישראל חייבת להציג ערך ייחודי או לייצר מהלכים עצמאיים, אחרת נמצא את עצמנו מחוץ לעסקה.

מעין סמון הוא פעיל דיפלומטי ולשעבר יועץ בכיר ליו"ר ועדת החוץ והביטחון.