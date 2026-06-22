הנשיא היוצא טוען: "ישראל התערבה בבחירות"

אחרי ההפסד: נשיא קולומביה היוצא גוסטבו פטרו הגיב הבוקר (שני) לתוצאות הבחירות לנשיאות המדינה, זאת לאחר שמועמד הימין אבלרדו דה לה אספרייה ניצח בסיבוב השני והמכריע וגבר על מועמד המפלגה של פטרו, איוואן ספדה. בדבריו פטרו עדיין לא הסכים לקבל את התוצאות, וטען כי ישראל התערבה בבחירות לטובת המועמד הפרו-ישראלי.

"תוצאות הספירה מראות שיש כ-49 אחוזים לכל אחד מהמתמודדים, ועדיין לא ניתן להכריז על מנצח" אמר פטרו. עם זאת, הנשיא היוצא הבהיר כי "אני אציית לשופטים". לטענתו, "יש לנו ראיות להפרה של הבחירות ולשינוי כתובות IP של כמה שרתים של רשם האזרחים הלאומי. זה אומר שהתוכנה הופרה, ואחרים כתבו נתוני הצבעה. המדינה היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות זאת היא מדינת ישראל".

עוד באותו נושא מהפך בקולומביה: מועמד הימין הפרו־ישראלי ניצח בבחירות לנשיאות חדשות סרוגים

כאמור, לאחר ספירת יותר מ-99 אחוז מהקולות בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, עולה כי דה לה אספרייה זכה ב-49.65 אחוז, בעוד שיריבו ספדה קיבל 48.7 אחוז בלבד - פער של כ־245 אלף קולות. הניצחון נתפס כבשורה גם עבור ישראל, שכן דה לה אספרייה נחשב לבעל עמדות פרו־ישראליות מובהקות והתחייב במהלך הקמפיין לפעול לשיקום היחסים בין ירושלים לבוגוטה, שנפגעו בתקופת כהונתו של פטרו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר לברך את המנצח עוד במהלך ספירת הקולות. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שיתף כתבה על תוצאות הבחירות וכתב בקצרה: "הוא ניצח, בגדול!". גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח עם דה לה אספרייה ובירך אותו על ניצחונו.

במקביל, גם שר החוץ גדעון סער בירך את הנשיא הנבחר עוד לפני פרסום התוצאות הסופיות. "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה!", כתב סער, בהתייחסו לכינויו של דה לה אספרייה - "הטיגריס". "אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. אני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד".