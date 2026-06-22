מהפך בקולומביה: מועמד הימין הפרו־ישראלי ניצח בבחירות לנשיאות

דרמה פוליטית בקולומביה: איש הימין אבלרדו דה לה אספרייה ניצח הלילה (בין ראשון לשני) בסיבוב השני והמכריע של הבחירות לנשיאות, כשהוא גובר על מועמד השמאל איוואן ספדה ומסמן תפנית פוליטית משמעותית במדינה.

לאחר ספירת יותר מ־99% מהקולות, זכה דה לה אספרייה ב־49.65% מהקולות, בעוד יריבו ספדה קיבל 48.7% בלבד, פער של כ־245 אלף קולות. הניצחון נתפס כבשורה גם עבור ישראל, שכן דה לה אספרייה נחשב לבעל עמדות פרו־ישראליות מובהקות והתחייב במהלך הקמפיין לפעול לשיקום היחסים בין ירושלים לבוגוטה, שנפגעו בתקופת כהונתו של הנשיא היוצא גוסטבו פטרו. טראמפ הכריז: "הוא ניצח, בגדול" נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר לברך את המנצח עוד במהלך ספירת הקולות. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שיתף כתבה על תוצאות הבחירות וכתב בקצרה: "הוא ניצח, בגדול!". גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח עם דה לה אספרייה ובירך אותו על ניצחונו. במקביל, ברחובות הבירה בוגוטה נרשמו חגיגות ספונטניות, כאשר תומכי הימין תועדו צופרים וצועקים "פטרו החוצה", בהתייחסות לנשיא היוצא ולמחנה השמאל. בנאום הניצחון אמר דה לה אספרייה: "בכוונתי למשול עבור כל הקולומביאנים".

עוד באותו נושא במפתיע: שר החוץ הודיע על חרם על בכירת האיחוד האירופאי יאיר אמר

שר החוץ גדעון סער בירך את הנשיא הנבחר עוד לפני פרסום התוצאות הסופיות.

"הנמר ניצח, קולומביה ניצחה!", כתב סער, בהתייחסו לכינויו של דה לה אספרייה - "הטיגריס".

סער הוסיף: "אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. אני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד".

מיליי: "החופש מתקדם באמריקה הלטינית"

מי שהצטרף לברכות היה גם נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי, מבכירי מחנה הימין ביבשת.

"האריה והטיגריס שואגים באמריקה הלטינית", כתב מיליי.

לדבריו, "רוב הקולומביאנים בחרו בדרך של חופש כלכלי, שגשוג, ביטחון בלתי מעורער ואמרו די לפשע המאורגן ולסחר בסמים".

"החופש מתקדם ברחבי אמריקה הלטינית ואין דרך חזרה. יחי החופש!".

ניצחונו של דה לה אספרייה עשוי לסמן שינוי משמעותי במאזן הכוחות הפוליטי ביבשת, ולפתוח דף חדש ביחסי קולומביה עם ישראל ועם הממשל האמריקני.