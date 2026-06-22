נשיא סוריה מבהיר: "לא ניכנס ללבנון כדי להילחם בחיזבאללה"

אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציע שסוריה תפעל נגד חיזבאללה בלבנון, נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) הבהיר הלילה (בין ראשון לשני) כי ארצו תפעל לקדם פתרון - אך לא תיכנס להילחם בארגון הטרור.

"אפשר להסתמך על סוריה בחיפוש אחר מסלול בטוח לפתרון, אך זה לא אומר שניכנס ללבנון כדי להילחם בחיזבאללה" אמר א-שרע בראיון לתחנת רדיו במפרץ. "סוריה תמלא את תפקידה באמצעות המוסדות הלבנוניים והמדינה הלבנונית". בדבריו הציע "לחפש פתרונות אחרים" לאוכלוסייה השיעית בלבנון, וטען כי התפקיד של סוריה יהיה "חיובי לחלוטין". עם זאת, הוא ציין כי "חיזבאללה התחיל להיתפס על ידי חלק מהמדינות כגורם בתק האיראני. יש בכך סכנה גדולה מאד".

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כזכור, בשבוע שעבר טראמפ הציע שסוריה תילחם בחיזבאללה בלבנון במקום ישראל, כשלדבריו "אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה, א-שרע הסורי יעשה את העבודה. הם יעשו את זה יותר טוב".

אמש טראמפ חזר על ההצעה בראיון לרשת "פוקס ניוז", כשאמר כי הוא "מאוכזב שישראל לא יכולה 'להזיז' את חיזבאללה. הם לא מצליחים לעשות כלום בלי לפוצץ כמה בניינים. אני קרוב לתת את זה לסוריה, כי אני מאמין שהוא יעשה עבודה מדויקת יותר".