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טראמפ מודה: "היו לי יחסים טובים עם ביבי, אבל..."

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס היום להסכם שצפוי להיחתם עם איראן, ולא פספס הזדמנות להשפיל שוב את נתניהו: "סוריה תעשה עבודה טובה יותר בלבנון"

13:06
8 תגובות
דונלד טראמפ
דונלד טראמפ | צילום: לירי אגמי / פלאש90

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (שלישי) בנוגע להסכם שצפוי להיחתם עם איראן ואף התייחס ליחסים שלו עם ראש הממשלה נתניהו.

בדבירו הוא אמר: "היו לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בלבנון".

עוד הוסיף טראמפ: "אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה א-שרע הסורי יעשה את העבודה. הם יעשו את זה יותר טוב".

עוד אמר הנשיא האמריקני: "ההסכם שלנו עם איראן הושלם, והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני, שלדעתי יהיה קל יותר". הוא הוסיף כי "יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ארצה. אם איראן תפתח נשק גרעיני או כל דבר אחר - שערי הגיהנום ייפתחו עליה".

טראמפ הוסיף וטען כי "מה שדחף אותי לחתום על מזכר ההבנה היה ההבטחה שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני". בהמשך אמר הנשיא כי "אני לא מעוניין בשינוי המשטר באיראן. אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם אנשים קיצוניים באיראן".

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תגובות

8
6
עומר
לפני 29 דקות

אז התפוצצה לכם כבר הבועה הנוספת של "ביבי טוב באנגלית וחזק בוושינגטון"? גם "ביבי חזק בביטחון" ו"ביבי יסדר את הכלכלה" ו"ביבי טוב לישראל". כיום זה נראה בדיחה אחת גדולה

5
ישראלי
לפני 35 דקות

טראמפ לא התהפך הוא פשוט נהיה מטומטם שמדבר שטויות בלי הפסקה

1
גד
לפני 30 דקות

לא ממש - טראמפ תמיד אמר "אמריקה ראשונה" - לא מעניין אותו שיפגיזו אותנו. ארה"ב תמיד הפקירה ידידים. תראו מה קרה לכורדים

4
אברהם אוהב המדינה
לפני 54 דקות

"הוא צריך להיות יותר אחראי" - ביטחון ישראל ואסטרטגיית הלחימה בצפון חייבים להיקבע אך ורק בירושלים ולא בוושינגטון. ההיסטוריה מלמדת אותנו שכאשר הממשלה מוותרת על עצמאותה הביטחונית לטובת אינטרסים זרים, כוח ההרתעה הלאומי שלנו נסדק באופן עמוק.