טראמפ מודה: "היו לי יחסים טובים עם ביבי, אבל..."

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (שלישי) בנוגע להסכם שצפוי להיחתם עם איראן ואף התייחס ליחסים שלו עם ראש הממשלה נתניהו.

בדבירו הוא אמר: "היו לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בלבנון".

עוד הוסיף טראמפ: "אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה א-שרע הסורי יעשה את העבודה. הם יעשו את זה יותר טוב".

עוד אמר הנשיא האמריקני: "ההסכם שלנו עם איראן הושלם, והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני, שלדעתי יהיה קל יותר". הוא הוסיף כי "יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ארצה. אם איראן תפתח נשק גרעיני או כל דבר אחר - שערי הגיהנום ייפתחו עליה".

טראמפ הוסיף וטען כי "מה שדחף אותי לחתום על מזכר ההבנה היה ההבטחה שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני". בהמשך אמר הנשיא כי "אני לא מעוניין בשינוי המשטר באיראן. אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם אנשים קיצוניים באיראן".