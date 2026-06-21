תלמידי הישיבה נבחנו על 1,296 דפי גמרא בעל פה

בעוד שבמוסדות רבים השבוע האחרון ללימודים נגמר באווירת סיום וחופשה, בישיבת "סנהדרין" ברחובות בחרו לנצל את הימים האחרונים של השנה בדרך מעט שונה.

בישיבה יזמו שבוע לימוד מיוחד שבמהלכו נבחנו תלמידים בעל פה על דפי הגמרא, ברמת שליטה של "שקלא וטריא" (מהלך הגמרא) מול צוות הר"מים.

במהלך השבוע נרשמו במערכת 1,296 דפי גמרא שעליהם נבחנו תלמידי הישיבה. בסך הכול השתתפו במיזם כ-150 תלמידים.

מסירות הלימוד

בישיבה מספרים כי לצד ההישג הלימודי, בלטו דווקא סיפורים אישיים שהמחישו מה קרה שם.

אחד מהם התרחש כאשר תלמיד כיתה ז' סיים בחינה על דף גמרא, אך לאחר מכן הרגיש שלא שלט בחומר ברמה מספקת. למרות שהדף כבר נרשם לזכותו במערכת, הוא ביקש להסירו. לאחר שהתברר שלא ניתן למחוק את הרישום, בחר ללמוד דף נוסף ולהיבחן עליו מבלי לקבל עליו ניקוד, כדי להרגיש שההישג משקף את ידיעותיו באופן מדויק.

במקרה אחר, תלמיד שהתמודד במהלך השנה עם קשיים לימודיים הציב לעצמו יעד של עשרה עמודי גמרא במהלך השבוע. בסיום המיזם הצליח לעמוד ביעד שהגדיר לעצמו.

ערבות הדדית בלימוד

בין התלמידים נוצרו גם חברותות בלתי צפויות. אחד התלמידים הבוגרים בחר להקדיש חלק ניכר מזמנו ללימוד עם תלמיד צעיר שחשש מהעומס. לדברי צוות הישיבה, הלימוד המשותף סייע לצעיר להשתלב במיזם ואף עורר בו מוטיבציה להמשיך בלימוד גם מעבר למבצע.

אמו של אחד התלמידים כתבה לצוות הישיבה כי בנה חזר הביתה נלהב מהחוויה וסיפר בהתלהבות על החברותא שנוצרה בינו לבין תלמיד מבוגר ממנו.

ראש הישיבה, הרב יהונתן חייט, אמר כי המיזם הוא תוצאה של תהליך חינוכי שנבנה לאורך השנה כולה. "כשבחורים מרגישים חיבור אמיתי ללימוד, הם מסוגלים להגיע להישגים שלא תמיד נראים אפשריים מראש".