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בפתח המו"מ

טראמפ באיום לאיראן: "אם הם לא יעצרו את חיזבאללה - נפוצץ להם את הצורה"

במקביל לפתיחת המשא ומתן בשוויץ, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר לאיים על איראן: "אם הם יסגרו שוב את מיצרי הורמוז - לא תיהיה להם מדינה". עוד דרש מאיראן לעצור את חיזבאללה: "אם הם לא יעשו זאת, נכה בהם חזק מאוד"

16:20
2 תגובות
ספינות מלחמה במיצרי הורמוז
ספינות מלחמה במיצרי הורמוז | צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI

במקביל לפתיחת שיחות המשא ומתן בשוויץ, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (ראשון) לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית והזהיר כי לא יהסס לחדש את התקיפות הצבאיות במידה ואיראן לא תגיע להסכם.

"זאת לא עסקה עם המשטר האיראני, זאת רק הרחבה של הפסקת האש" אמר טראמפ. "בסופו של דבר אני זה שמחזיק את הקלפים, אם האיראנים לא יעמדו בהתחייבויות שלהם בשולחן המשא ומתן, יש לי אופציה של 60 ימים - ואז אני אעשה מה שאני רוצה".

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טראמפ הוסיף ואיים כי "אם איראן יסגרו שוב את מיצרי הורמוז - לא תיהיה להם מדינה. אנחנו יכולים להפוך למלאך השומר של המיצר ולקחת 20 אחוז מהנפט. אנחנו עשויים אפילו להשתלט על המצר ולגבות דמי מעבר בעצמנו אם נצטרך. אם הם לא יעשו עסקה - נפוצץ להם את הצורה".

בנוסף, טראמפ תקף את חיזבאללה ואיים לפגוע באיראן אם לא יעצרו את ארגון הטרור. "איראן חייבת להפסיק מייד את הפרוקסי שלה בלבנון מלעורר צרות" כתב ברשת Truth Social. "אם הם לא יעשו זאת, נכה באיראן חזק מאוד שוב, בדיוק כפי שעשינו בשבוע שעבר - רק חזק יותר!!".

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