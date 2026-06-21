שר החוץ של פקיסטן: "הוסכם על דילול האורניום המועשר של איראן"

בדרך להסכם? שעות ספורות אחרי פתיחת פגישות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, שר החוץ של פקיסטן, מוחמד אישק דר, אמר כעת (ראשון) כי הושגו הסכמות על כך שאיראן תפחית את רמת ההעשרה במאגר האורניום שלה. לטענת דרר, האיראנים מוכנים בשלב הזה לדלל את האורניום המועשר מרמה של 60 אחוז לרמה נמוכה יותר. "מאגר האורניום של איראן עדיין קבור מתחת לאדמה" אמר בראיון לרשת "אל-ערביה" הסעודית. "ארה"ב ביקשה להעביר את מאגר האורניום המועשר, והושגה הסכמה לפתרון של 'הפחתת ההעשרה"'.

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כשנשאל על סוגיית מיצרי הורמוז, דרר הבהיר כי "המצב צריך לחזור למה שהיה לפני תחילת המלחמה. לא יהיו שום 'דמי מעבר' או 'שירותים' במיצרי הורמוז". עם זאת, דאר התייחס גם לדרישה האיראנית להפסקת התקיפות בלבנון כתנאי לפתיחת המיצרים וטען כי "התקיפות הישראליות הן פרובוקטיביות, ועליהן להיפסק".

"אנחנו הצלחנו לשכנע את ארה"ב ואיראן לקיים דיאלוג, ולהביא לכך שייפגשו לראשונה זה 47 שנים" סיכם. "התיווך שלנו היה פעיל מאז היום הראשון, ועבדנו עם שותפים ובעלות ברית כדי להבטיח את הצלחת מאמצי התיווך. עכשיו, יש שלוש ועדות טכניות שמשתתפות במשא ומתן ודנות בסוגיה הגרעינית, בכספים המוקפאים ובנושא לבנון".