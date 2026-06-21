המו"מ יוצא לדרך: החלו השיחות בשוויץ בין ארה"ב ואיראן

אחרי עיכוב של יומיים עקב ההסלמה בלבנון, ברשת "אל-מיאדין" דווח כעת (ראשון) כי הפגישות הראשונות בין נציגי ארה"ב ואיראן החלו כעת באתר הנופש בורגנשטוק שבשוויץ, במטרה להגיע להסכם סופי על סיום המלחמה.

על פי הדיווחים, בשלב הזה מתקיימות פגישות דו-צדדיות ותלת-צדדיות בין הגורמים השונים. הישיבה הרשמית הראשונה של נציגי ארה"ב ואיראן תתחיל בשעה 14:30 (לפי שעון ישראל, 13:30 שעון מקומי). סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס יוביל את הצוות האמריקני, בעוד שבראש המשלחת האיראנית יעמדו שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף.

במקביל פורסמו דיווחים סותרים על הפרטים שיידונו בפגישה הרשמית הראשונה. בכלי התקשורת המזוהים עם חיזבאללה בלבנון דווח כי הסוגייה הראשונה שתעלה לדיון הוא "יישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה, במיוחד בלבנון".

מנגד, גורם המעורה בפרטים אמר לרשת i24News כי אחת הדרישות הראשונות של האמריקנים תהיה לדון בסוגיות הגרעין. לפי הדיווח, הנושא הראשון שיעלה הוא הדרישה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין באיראן כדי לבחון את תמונת המצב המעודכנת.

כאמור, המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן היה אמור להתחיל כבר ביום שישי האחרון, יממה אחרי חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. עם זאת, ברגע האחרון דווח כי המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה המתוכננת לשוויץ, במחאה על המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. בהמשך, גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע על ביטול הנסיעה המתוכננת - והפגישה שנועדה לפתוח את המו"מ בין וושינגטון לטהרן לא התקיימה בסופו של דבר.

עוד דווח כי טהרן שיגרה אזהרה ברורה לארצות הברית ולמדינות המתווכות לפיה הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת. באיראן זעמו על התקיפות הישראליות, שלטענתן מהווה הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות שנחתם מול ארה"ב.