הפעם יגיעו? איראן טוענת: "מגעים לפגישה עם ארה"ב בימים הקרובים"

אחרי שהפגישה שהייתה אמורה להתקיים היום (שישי) בשוויץ בוטלה בעקבות ההסלמה בלבנון והתקיפות של ישראל וחיזבאללה, משרד החוץ האיראני אישר כעת כי נערכים מגעים לקיום פגישה עם נציגי ארה"ב "בימים הקרובים". ההודעה האיראנית מגיעה כשעה אחרי שדווח כי ישראל וחיזבאללה סיכמו על הפסקת אש בלבנון. עם זאת, דובר משרד החוץ, איסמעאיל בקאאי, אמר כי "קיום הפגישה, ותחילת השיחות על הסכם סופי, תלויה בהמשך יישומם של התנאים שנקבעו במזכר ההבנות עם ארה"ב". לטענתו, "מזכר ההבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה נחתם באופן דיגיטלי, ולכן הפגישה שתוכננה להיום בשוויץ כבר לא דחופה".

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כזכור, אתמול דווח כי המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה המתוכננת לשוויץ, במחאה על המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. בהמשך, גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע על ביטול הנסיעה המתוכננת - והפגישה שנועדה לפתוח את המו"מ בין וושינגטון לטהרן לא התקיימה בסופו של דבר.

עוד דווח כי טהרן שיגרה אזהרה ברורה לארצות הברית ולמדינות המתווכות לפיה הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת. באיראן זעמו על התקיפות הישראליות, שלטענתן מהווה הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות שנחתם מול ארה"ב.