דרמטי: איראן השעתה את הנסיעה לחתימת ההסכם בשוויץ – זו הסיבה

ערוץ הטלוויזיה הלבנוני "אל-מיאדין", המזוהה עם ארגון חיזבאללה והציר הפרו-איראני, מדווח הערב (חמישי) כי המשלחת האיראנית קיבלה החלטה להשעות את נסיעתה המתוכננת לשוויץ. לפי הדיווח, הצעד הדרמטי מגיע במחאה על המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון.

על פי הדיווח ברשת הלבנונית, המסתמך על מקור יודע דבר, טהרן שיגרה אזהרה ברורה לארצות הברית ולמדינות המתווכות. באיראן הבהירו כי הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת.

עוד עולה מהדיווח, כי האיראנים התרעמו על אופי הפעילות הצבאית של ישראל בתקופה האחרונה. המקור מסר כי איראן התריעה בפני המתווכות שתקיפות ישראליות המבוצעות בעומק של 10 קילומטרים בשטח לבנון, מהוות הפרה בוטה וישירה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים.