הרצוג: "איך אפשר לדבר על שלום כשחיזבאללה חטף את לבנון?"

על רקע פתיחת המו"מ בין ארה"ב לאיראן: נשיא המדינה יצחק הרצוג התראיין היום (ראשון) לרשת "פוקס ניוז" והתייחס למגעים המדיניים ולמעורבות האיראנית בלבנון. בדבריו תקף את חיזבאללה על הפרת הפסקות האש, והבהיר כי ישראל נדרשת לשמור על ביטחונה.

״אנחנו בהחלט לא מתנגדים לתוצאה דיפלומטית של המלחמה, אבל אנחנו מעלים חששות שהם לגיטימיים" אמר הרצוג. "הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים אם לאיראן יש השפעה כה גדולה והיא מנסה להידחף לתוך הסכסוך בלבנון באמצעות ארגון טרור מוכר בשם חיזבאללה". הרצוג הבהיר כי "איראן לא צריכה להיות מעורבת כלל במשבר בלבנון. העולם חייב לעמוד מולה ולהבהיר שאיראן אינה יכולה להיות מעורבת בלבנון". במענה לשאלה על היחסים בין ישראל לארה"ב, הנשיא ציין כי מתקיים דיאלוג קרוב, פתוח ואמין בין שתי המדינות בכל הדרגים. לדבריו, "לישראל ולארה"ב יש יחסים קרובים מאוד המבוססים על אמון. אנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו, והעלאת חששות לגיטימיים היא דבר לגיטימי לחלוטין, משום שישראל נמצאת בחזית המלחמה הזאת. אנחנו אלה שסופגים טילים איראניים ושלוחיהם, ואנחנו פועלים יחד עם ארצות הברית כדי להבטיח שאיראן לא תשיג יכולת גרעינית ולא תהפוך למדינת סף גרעינית".

הרצוג בדבריו ללבנון - חיים צח\לע"מ הרצוג בדבריו ללבנון | צילום: חיים צח\לע"מ 10 10 0:00 / 0:31

בהתייחסו לעתיד היחסים עם לבנון, סיפר הרצוג על ביקורו האחרון בגבול הצפון ועל פנייתו לציבור ולהנהגה הלבנונית בערבית. "לישראל אין שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון. אין לנו מחלוקות מהותיות עם לבנון" אמר. "אנחנו רוצים שלום, והחלום שלי הוא לקחת מכונית ולנסוע עד ביירות".

עם זאת, הדגיש הנשיא כי חיזבאללה ממשיך לפעול נגד האפשרות לשלום ולפגוע ביציבות האזור. "איך אפשר להגיע לשלום בין ישראל ללבנון כאשר חיזבאללה חוטף את לבנון?" שאל הרצוג. "חיזבאללה מתנגד לשלום, הפר שוב ושוב את הפסקת האש, והוא ארגון טרור החמוש מכף רגל ועד ראש בידי איראן. מישהו חייב לעשות את העבודה. לצערי אלה החיילים שלנו. אינני רואה מישהו אחר שעושה זאת, אלא אם כן יושג פתרון דיפלומטי שיבהיר שחיזבאללה מפורק מנשקו ואינו מסוגל עוד למנוע את הדרך לשלום".

בסיום דבריו הדגיש הנשיא את חשיבות הדיאלוג עם ארה"ב ואמר כי "יש לנו דיאלוג קרוב וטוב עם ארה"ב. אנחנו מכבדים את מאמציו של הנשיא טראמפ ומעלים חששות לגיטימיים שצריכים להידון באופן ראוי".