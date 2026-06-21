בפתח המו"מ בשוויץ: איראן מציגה דרישות נוספות

שיחות המשא ומתן בין ארה"ב ואיראן נפתחו היום (ראשון) בבירקנשטוק שבשוויץ, כשפגישת המו"מ הרשמית הראשונה כללה פגישה משולשת עם מתווכים מקטאר. לפי הדיווחים, הפגישה נפתחה בדיון על נושא הפסקת האש בלבנון - כשאיראן הציבה את הדרישה להפסקת התקיפות נגד חיזבאללה כתנאי לפתיחה המחודשת של מיצרי הורמוז.

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי הנציגים האיראנים הבהירו שמיצרי הורמוז לא ייפתחו עד שלא תושג הפסקת אש בלבנון, ועד שלא יונפקו פטורים מסנקציות על הנפט של איראן.

במקביל דווח באיראן כי סוגיית הגרעין לא נמצאת על סדר היום של השיחות בשלב זה. למרות זאת, נאמר כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הגיע לשוויץ מכיוון שהוא ביקש להשתתף בשיחות לגבי מזכר ההבנות.

כזכור, המו"מ בין ארה"ב לאיראן היה אמור להתחיל כבר ביום שישי האחרון, יממה אחרי חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. עם זאת, ברגע האחרון דווח כי המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה המתוכננת לשוויץ, במחאה על המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. בהמשך, גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע על ביטול הנסיעה המתוכננת - והפגישה שנועדה לפתוח את המו"מ בין וושינגטון לטהרן לא התקיימה בסופו של דבר.

עוד דווח כי טהרן שיגרה אזהרה ברורה לארצות הברית ולמדינות המתווכות לפיה הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת. באיראן זעמו על התקיפות הישראליות, שלטענתן מהווה הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות שנחתם מול ארה"ב.