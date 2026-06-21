כ"ץ מבהיר: "לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (ראשון) להמשך הפעילות של צה"ל בדרום לבנון בצל הפסקת האש, זאת אחרי ההסלמה החמורה שנרשמה במהלך סוף השבוע והלחץ האיראני על ארה"ב לכפות על ישראל את הפסקת התקיפות - שלפי הדיווחים הובילה להנחיית הדרג המדיני לעצור את האש. בדבריו כ"ץ הבהיר כי לא הוטלו מגבלות על החיילים בלבנון בנוגע להסרת איומים.

"לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים" אמר כ"ץ. "בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות". לדבריו, "שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר כוחותינו פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור". בסיכום כ"ץ הדגיש כי "הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון".