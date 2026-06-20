צה"ל לא השלים את כיבוש רכב עלי טאהר; הדרג המדיני עצר את האש

ארה"ב כפתה על ישראל הפסקת בלבנון, למרות שצה"ל עוד לא השלים את כיבוש היעד האסטרטגי ברכס עלי טאהר.

בסוף השבוע פרסם צה"ל את מפת האחיזה המבצעית שלו בדרום לבנון, בגזרה המרכזית, ממש בקצה הצפוני שוכן רכס עלי טאהר - הרכס שנמצא אחרי הבופור ומשקיף גם על אזור מטולה וצפון ישראל, אך יותר מזה על נבטיה שנמצאת למרגלותיו.

בצה"ל חשפו על ההר מפקדה ענקית של חיזבאללה, מעין סוג של מפקדת פיקוד, ששולטת על כל דרום לבנון. במקום יש לא רק אמצעי לחימה אלא ככל הנראה גם מפקדות שליטה ומידע מודעיני על חיזבאללה.

בצה"ל עוד לא השלימו את כיבוש המוצב ובמקום יש כמה עשרות מחבלים שנצורים בתוך המפקדה, במנהרות בתוך ההר.

בחיזבאללה, מנסים בכל מחיר למנוע את כיבוש היעד, ולכן יורים כל מה שיש להם, כולל רקטות, טילים ומטעני חבלה על הכוחות שפועלים באזור. במספר אירועים ביממה האחרונה נהרגו 5 מחבלים, בהם מג"ד 52 סא"ל דור בן שמחון וכל הצוות שלו ופגיעה רקטית בלוחמי מגלן הביאה לנפילתו של רס"ל ניר בן ארי הי"ד.

חילופי האש שהביאו לאבידות, גרמו לצה"ל לצאת לירי תגובה, באיראן איימו לסגור את מיצרי הורמוז, והאמריקאים החליטו שמיצרי הורמוז יותר חשובים להם מישראל והורו לנתניהו להפסיק את הירי.

הדרג המדיני הוציא הודעה בצהריים, בה טען כי תקף בתגובה לירי של חיזבאללה, והוסיף "במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו - נכה בו שוב בעוצמה", כלומר ישראל נוצרת את האש מעכשיו.

בשלב זה לא ברור, האם הכוחות שנמצאים כפסע מכיבוש המוצב הקדמי ברכס עלי טאהר ימשיכו, ויותר מכך, העמידה הסטטית במקום היא פתח להתקפות מצד חיזבאללה שעלולות לגבות חיי לוחמים. כעת, כשכל ירי של חיזבאללה מגובה באיום איראני על סגירת מיצרי הורמוז, הידיים של צה"ל די כבולות.

גורמים ביטחוניים כבר מותחים ביקורת וטוענים כי המצב הקיים הוא סכנה. או שתתנו ללוחמים לפעול בחופשיות או שתרחיקו אותם משם. בינתיים נתניהו, כהרגלו, מחליט לא להחליט.