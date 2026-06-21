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צה"ל חושף: מנהרת ענק אותרה בדרום לבנון. צפו

בצה"ל חושפים תיעוד ממנהרת ענק של חיזבאללה בכפר מג'דל זון, שהכיל מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר ישראל. צפו 

18:59
2 תגובות
אמצעי לחימה במנהרה של חיזבאללה
אמצעי לחימה במנהרה של חיזבאללה | צילום: דובר צה"ל

בצל המתיחות מול איראן שהובילה לכפיית הפסקת אש בלבנון, צה"ל חושף כעת (ראשון) תיעוד מהפעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי 551, בפיקוד אוגדה 91, בכפר מג'דל זון הנמצא בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון.

צפו בתיעוד:

הפעילות בדרום לבנון
הפעילות בדרום לבנון| צילום: דובר צה"ל

בתיעוד שפורסם הערב נראה כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.

המנהרה שאותרה
המנהרה שאותרה| צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן'. כמו כן הושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.

אמצעי לחימה במנהרה בדרום לבנון
אמצעי לחימה במנהרה בדרום לבנון| צילום: דובר צה"ל

במקביל, בצה"ל ציינו כי כוחות יחידת יהל״ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי, באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים.

המנהרה שאותרה בדרום לבנון
המנהרה שאותרה בדרום לבנון| צילום: דובר צה"ל

בתוך המנהרה אותרו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכלי טייס בלתי מאויישים.

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תגובות

2
2
ציפורה
לפני 25 דקות

חברי הקבינט המדיני, אתם מפקירים את ביטחון המדינה בשביל שקט מדומה. צה"ל מוצא פה תשתיות מטורפות שמכוונות ישירות אלינו, אבל אתם מעדיפים להתקפל מול וושינגטון. רק הנהגה ציונית אמיתית תיתן ללוחמים שלנו להכריע את האויב.

1
עדי
לפני 24 דקות

דובר צה"ל, התיעוד מדהים אבל חבל שלא סיפרת לנו איך הדרג המדיני כבר מכר את ההישג הזה. הלוחמים מסכנים את חייהם ומפרקים את תשתיות המוות האלה, ובסוף ביבי מתקפל מול הבית הלבן. נתראה במנהרה הבאה שתתגלה אחרי הפסקת האש המביכה הזאת.