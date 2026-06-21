צה"ל חושף: מנהרת ענק אותרה בדרום לבנון. צפו

בצל המתיחות מול איראן שהובילה לכפיית הפסקת אש בלבנון, צה"ל חושף כעת (ראשון) תיעוד מהפעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי 551, בפיקוד אוגדה 91, בכפר מג'דל זון הנמצא בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון.
צפו בתיעוד:
בתיעוד שפורסם הערב נראה כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.
במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן'. כמו כן הושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.
במקביל, בצה"ל ציינו כי כוחות יחידת יהל״ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי, באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים.
בתוך המנהרה אותרו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכלי טייס בלתי מאויישים.
תגובות
חברי הקבינט המדיני, אתם מפקירים את ביטחון המדינה בשביל שקט מדומה. צה"ל מוצא פה תשתיות מטורפות שמכוונות ישירות אלינו, אבל אתם מעדיפים להתקפל מול וושינגטון. רק הנהגה ציונית אמיתית תיתן ללוחמים שלנו להכריע את האויב.
דובר צה"ל, התיעוד מדהים אבל חבל שלא סיפרת לנו איך הדרג המדיני כבר מכר את ההישג הזה. הלוחמים מסכנים את חייהם ומפרקים את תשתיות המוות האלה, ובסוף ביבי מתקפל מול הבית הלבן. נתראה במנהרה הבאה שתתגלה אחרי הפסקת האש המביכה הזאת.