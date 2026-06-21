צה"ל חושף: מנהרת ענק אותרה בדרום לבנון. צפו

בצל המתיחות מול איראן שהובילה לכפיית הפסקת אש בלבנון, צה"ל חושף כעת (ראשון) תיעוד מהפעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי 551, בפיקוד אוגדה 91, בכפר מג'דל זון הנמצא בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון. צפו בתיעוד:

הפעילות בדרום לבנון - דובר צה"ל הפעילות בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:33

בתיעוד שפורסם הערב נראה כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.

המנהרה שאותרה - דובר צה"ל המנהרה שאותרה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:06

במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן'. כמו כן הושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.

אמצעי לחימה במנהרה בדרום לבנון - דובר צה"ל אמצעי לחימה במנהרה בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:38

במקביל, בצה"ל ציינו כי כוחות יחידת יהל״ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי, באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים.

המנהרה שאותרה בדרום לבנון - דובר צה"ל המנהרה שאותרה בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:38

בתוך המנהרה אותרו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכלי טייס בלתי מאויישים.