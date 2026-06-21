משרד הבריאות מתריע: חשד למקרה נוסף של אבולה בישראל

יום אחרי שהחשד למקרה הראשון של אבולה אותר בישראל, משרד הבריאות הודיע כעת (ראשון) כי התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת המשרד, האדם שב לישראל לפני יומיים, ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול.

במשרד הבריאות הבהירו כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עוד נאמר כי האדם מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה, ומועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה.

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בהתאם לנהלים, משרד הבריאות משלים כעת את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים ובחינת קשרים אפשרים בין המקרים. "עם השלמתה, יבוצעו פניות יזומות לאנשים שיימצאו רלוונטיים בהתאם להערכת הסיכון" הסבירו. "איתור המגעים מתבצע בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים, במטרה להבטיח פנייה ממוקדת ומדויקת לאנשים הרלוונטיים בלבד. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי".

בעקבות החשד, המשרד הזכיר לציבור כי "אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. לצורך בירור החשד מתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם".

"משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה" נמסר. "במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר המשרד".

"נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון *5400" סיכמו. "חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה".