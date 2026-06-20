מקרה ראשון של אבולה בישראל: אדם שחזר מקונגו מאושפז בבידוד

חשד למקרה ראשון של אבולה בישראל. אדם שחזר מקונגו פיתח תסמינים של המחלה וכעת הוא מאושפז בתנאי בידוד בבית החולים רמב"ם בחיפה.

משרד הבריאות הוציא הודעה מפורטת במהלך השבת כדי לתאר את המצב: "משרד הבריאות מעדכן כי האדם החשוד כחולה באבולה מטופל בתנאי בידוד ובהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

לצורך בירור החשד מתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם. השלמת הבירור וקבלת תוצאה סופית צפויות להימשך עוד כ־48 שעות וזאת מסיבות קליניות ובהתאם לפרוטוקלים הרפואיים.

בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ולא אובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. בהתאם לנהלים, משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים רלוונטיים.

משרד הבריאות מדגיש כי המשרד יפנה באופן ישיר ואישי לכל מי שידרש לכך. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי.

אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות.

משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר האירוע ולעדכן את הציבור באופן שוטף ככל שיידרש".