הבכיר הרפובליקני טוען: זו הסיבה שטראמפ לא נטש את ישראל 

יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, מארק צל, התייחס לביקורת הנרחבת בארץ על ההסכם של ארה"ב ואיראן והסביר מדוע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא "מכר את ישראל" בהסכם כפי שרבים טענו.

"הנשיא טראמפ לא הפנה עורף ולא נטש את ישראל. תמיכתו במדינה היהודית ובעם היהודי אינה ניתנת לערעור" אמר צל. לטענתו, "הנשיא טראמפ החליט שניצחון בבחירות האמצע בנובמבר ומניעת השתלטות הדמוקרטים על הקונגרס הם בעלי חשיבות עליונה - בהינתן הוודאות שאם זה יקרה, הדמוקרטים ינסו להדיח אותו ולסכל את מדיניות ממשלו הפנימית והחיצונית ביתרת הקדנציה השנייה. לאור כך שהמפלגה הדמוקרטית איבדה את דעתה באופן קולקטיבי - גם זה אינו ניתן לערעור". "מכיוון שהמצביעים האמריקאים מצביעים לפי הכיס ולא לפי סוגיות ביטחוניות ומדיניות חוץ, ומכיוון שהם עייפים ממלחמות - כדי שיהיו לו סיכויים לנצח בבחירות האמצע, הנשיא טראמפ צריך להשהות את המלחמה באיראן לעת עתה, להוריד את האינפלציה, להוזיל מחירי אנרגיה ומזון, לשמור על פריחת שוקי המניות ולייצב את השווקים הגלובליים" הסביר. "כך הוא רואה את האינטרסים האמריקאים כרגע - ואני מסכים".

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צל אמר כי "מזכר ההבנות הוא רק הסכם לנהל משא ומתן ולשמור על הפסקת האש לעת עתה. לנשיא טראמפ יש את כל הקלפים, והוא יכול לקבוע כמה הוא מוכן להקל את החנק האמריקאי על איראן ועל שלוחותיה. הנשיא טראמפ הוציא את ישראל ממזכר ההבנות - דבר שבין אם בכוונה ובין אם לאו, נותן לישראל חופש פעולה להגן על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה בלבנון, בסוריה ואפילו באיראן".

"אני לא אוהב את תוכן מזכר ההבנות ולא את הטון של הצהרות מסוימות מהבית הלבן בהגנה עליו - אבל זו פוליטיקה בשנת בחירות" המשיך. "השורה התחתונה היא שהקשר בין ישראל לארה"ב חזק ובלתי ניתן לפגיעה. ישראל תגן על אינטרסיה, וכך גם ארה"ב תגן על הציבור האמריקאי - כולל 750 אלף אזרחים אמריקאים בישראל. זהו ההסבר היחיד שהגיוני".

"הנשיא יודע מיהם חברי המשטר, ושאי אפשר לסמוך עליהם - אבל גם יודע שמלחמה עצימה בשלב הזה הוא לא אינטרס של ארה"ב או העם האמריקני, מה שאומר שצריך לנהל את המשבר במבצעים מוגבלים, שמירת המצור והמשך הלחץ הכלכלי. ניצחון של הדמוקרטים יהיה אסון" סיכם. "הנשיא טראמפ לא נטש את ישראל".