הבכיר מעריך: "יהיו לזה השלכות ישירות על גורלו של נתניהו"

השר לשעבר חיים רמון משמיע ביקורת נוקבת וחריפה על המדיניות הביטחונית של הממשלה ועל ההסכם שנחתם מול איראן. בריאיון שקיימו אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', ניתח רמון את תמונת המצב האסטרטגית והפוליטית של מדינת ישראל, והציג תמונה קודרת ומדאיגה במיוחד.

"זה הסכם רע לישראל, ויש לזה גם השלכות על גורלו הפוליטי של נתניהו", קבע רמון בפתח דבריו בנוגע לחתימת ההסכמים מול הרפובליקה האסלאמית. "הכי חמור שזה מזיק למדינת ישראל וזאת הבעיה האמיתית".

"המשטר באיראן לא עומד לקרוס"

בדבריו, התייחס השר לשעבר לאסטרטגיה הפוליטית והביטחונית שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מדובר בניסיון לקנות זמן על בסיס הנחות יסוד שגויות שאינן תואמות את המציאות בשטח.

"נתניהו נאבק על כך שהבחירות יהיו רחוקות, בתקווה שעד אז המשטר באיראן יקרוס או שיהיו התפתחויות משמעותיות, אבל המשטר שם לא עומד לקרוס בוודאות", הסביר רמון. "אנחנו כבר נהיה סמוך מאוד לבחירות ויש לזה משמעות גדולה מאוד".

רמון סיכם את הראיון באמירה מהדהדת על תחושת הציבור והתוצאות האסטרטגיות של המערכות השונות: "התחושה היא שלמרות הישגים אדירים מבחינה צבאית – בשורה התחתונה לא ניצחנו. לא ניצחנו בלבנון, לא ניצחנו באיראן, ואפילו לא ניצחנו את החמאס".