תיעוד: חוסלו מחבלים מתשתית העברת הכספים של חמאס בעזה

מכה נוספת לחמאס: בצה"ל אישרו היום (רביעי) כי תקפו וחיסלו במהלך השבוע שעבר את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא. השניים היו מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס ובג'יהאד האיסלאמי, ושניהם פעלו תחת תשתית המופעלת על ידי חמאס להעברת כספים לרצועת עזה. צפו בתיעוד:

החיסול ברצועת עזה - דובר צה"ל החיסול ברצועת עזה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07

בצה"ל אמרו כי קדרה, ראש התשתית, יחד עם פרא ומחבלים נוספים, פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש״ח לידי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה.

"באמצעות כספים אלו, המשיך ארגון הטרור חמאס ובפרט בתקופה האחרונה לשלם משכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".