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חוסלו 2 מחבלי חמאס, בהם אחד שלקח חלק בהחזקת החטופים בעזה

בצה"ל אישרו כי חיסלו שני מחבלי חמאס ברצועת עזה, בהם אחד שלקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי, ומחבל נוסף שפשט לקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר 

14:20
3 תגובות
המחבלים שחוסלו
המחבלים שחוסלו | צילום: דובר צה"ל

עכשיו זה רשמי: בצה"ל אישרו כעת (רביעי) כי תקפו בסוף השבוע האחרון בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד סעיד אחמד נמרוטי, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. לפי הודעת דובר צה"ל, לאורך המלחמה, נמרוטי לקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס.

בנוסף, בתקיפה נוספת במרכז רצועת עזה, צה"ל חיסל את מעאויה סלימאן צקר עאידי, מפקד מחלקה במחנות המרכז של ארגון הטרור גא״פ. עאידי פשט לקיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר.

החיסול בעזה
החיסול בעזה| צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי "לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה, שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, כאשר עאידי לקח חלק בהטמנת מטעני נפץ".

"המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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תגובות

3
3
מושחתים הביתה
לפני שעה

שירתתי ארבעה חודשים בחאן יונס וראיתי בעיניים איך הלוחמים שלנו מפרקים את חמאס. אבל מה זה שווה כשביבי מורח את המלחמה כדי לרצות את בן גביר וסמוטריץ' שחוגגים על הכיסאות שלהם?

2
הבטחות כמו חול
לפני שעה

קיבלתי את העדכון לנייד וישר הבנתי למי זה עוזר בקואליציה. החיסולים האלה מעולים לצה"ל, אבל הם בעיקר נותנים לביבי עוד תירוץ למרוח את הזמן ולשמור על שלמות הממשלה.

1
אריק
לפני 54 דקות

זה סעיד המנוול שעינה את משפחת סיגל והתצפיתניות . ברוך הבא לעולם שכולו רע