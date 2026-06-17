חוסלו 2 מחבלי חמאס, בהם אחד שלקח חלק בהחזקת החטופים בעזה

עכשיו זה רשמי: בצה"ל אישרו כעת (רביעי) כי תקפו בסוף השבוע האחרון בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד סעיד אחמד נמרוטי, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. לפי הודעת דובר צה"ל, לאורך המלחמה, נמרוטי לקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס. בנוסף, בתקיפה נוספת במרכז רצועת עזה, צה"ל חיסל את מעאויה סלימאן צקר עאידי, מפקד מחלקה במחנות המרכז של ארגון הטרור גא״פ. עאידי פשט לקיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר.

החיסול בעזה - דובר צה"ל החיסול בעזה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12

בצה"ל ציינו כי "לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה, שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, כאשר עאידי לקח חלק בהטמנת מטעני נפץ".

"המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".