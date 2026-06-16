ממשל טראמפ בלם מבצע צבאי ישראלי בעזה

ממשל טראמפ בלם לאחרונה מבצע צבאי נרחב שישראל תכננה להוציא לפועל ברצועת עזה כך פורסם הערב בערוץ 13.

המבצע המדובר כבר נדון ואושר בדרגים המדיניים והביטחוניים הבכירים ביותר בישראל, אולם ברגע האחרון, כשהובאו פרטי התוכנית לידיעת האמריקנים, הביעו בוושינגטון מורת רוח מפורשת וביקשו מירושלים שלא להוציא את המהלך לפועל בעת הזו.

בעקבות הווטו האמריקני והקפאת המבצע המתוכנן, שינתה ישראל את מרכז הכובד של פעילותה. בתקופה האחרונה פועל צה"ל בשטח למימוש אסטרטגיה של "סיפוח זוחל ושקט" של שטחים נרחבים בתוך רצועת עזה, במקום הפעולה העצימה שבוטלה.

מקור דיפלומטי זר ציין בשיחה עם חדשות 13 כי המהלך הנוכחי של צה"ל מתבצע "מתחת לרדאר" וללא עימות פומבי מול המתווכות הבינלאומיות. לדברי המקור, השקט היחסי מצד המדינות המתווכות וההשלמה שלהן עם הצעדים של ישראל בשטח, מתאפשרים בעיקר בשל זעמן הרב על התנהלות חמאס במשא ומתן.

המקור הדגיש כי ארגון הטרור אינו עומד בהתחייבויות המפורשות שנתן הן לממשל טראמפ והן למתווכות הערביות, דבר ששוחק את האשראי הבינלאומי שלו ומותיר את ישראל עם מרחב תמרון שקט בשטח.