הם אולי בכלל אחים: הסדרה החדשה של מתיו מקונוהיי וודי הארלסון

אפל TV הכריזה על תאריך העלייה של "Brothers", קומדיה חדשה בכיכובם של מתיו מקונוהיי וודי הארלסון, שגם משמשים כמפיקים בפועל של הסדרה. העונה הראשונה תכלול שמונה פרקים ותעלה ב־23 בספטמבר, עם שני פרקים ראשונים ביום ההשקה ולאחר מכן פרק חדש מדי שבוע עד 4 בנובמבר.

הזווית המסקרנת של הסדרה אינה רק שיתוף הפעולה בין שני השחקנים, אלא העובדה שהם מגלמים גרסאות בדיוניות של עצמם. עלילת הסדרה יוצאת מנקודת מוצא משעשעת במיוחד: אחרי עשרות שנות חברות, השניים מגלים סוד משפחתי ישן שעשוי לשנות הכול – ייתכן שהם בכלל אחים.

העלילה מתחילה כאשר חתונתה של בתו של וודי מתפרקת. בעקבות המשבר הוא מחליט לארוז את משפחתו ולעבור לתקופה ממושכת לחווה של מתיו באוסטין, טקסס. מה שאמור היה להיות מפלט זמני והזדמנות להירגע הופך במהירות לכאוס, לאחר שאמו של מתיו, מאק, חושפת במקרה סוד משפחתי שנקבר במשך שנים.

בעוד וודי יוצא למסע אובססיבי בניסיון לגלות את האמת, מתיו מתמודד עם משבר זהות משלו ועם אפשרות להיכנס למרוץ לתפקיד מושל טקסס. הסדרה משלבת בין קומדיה משפחתית לסיפור על חברות ארוכת שנים, תהילה והגבול המטושטש שבין מציאות למיתוס.

לצד מקונוהיי והארלסון משתתפים בסדרה נטלי מרטינז, בריטני אישיבאשי, נולאן אלמיידה, אלה גרייס הלטון, נואה קרגנייה, היידי קואן, אונה יפה והולנד טיילור, המגלמת את אמו של מתיו.

מאחורי הסדרה עומד לי אייזנברג, מועמד למספר פרסי אמי וזוכה פרס פיבודי, המשמש כיוצר בפועל ומפיק בפועל. הסדרה מופקת על ידי Paramount Television Studios עבור אפל TV. הבמאי טרנט אודונל מביים מספר פרקים, בהם גם את פרק הפתיחה.

למרות שמדובר בסיפור בדיוני, הבחירה לבסס את העלילה על הדימוי הציבורי של שני הכוכבים ועל החברות המוכרת ביניהם מעניקה ל"Brothers" נקודת פתיחה מסקרנת במיוחד. במקום עוד קומדיית סיטקום מסורתית, נראה שאפל מהמרת על משחק מתמשך בין המציאות המוכרת לקהל לבין גרסה מופרכת ומשעשעת שלה.