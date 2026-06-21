הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי: אורן בן סימון על "מוריס"

"הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי" הוא פרויקט קולנועי של סרוגים בה נראיין בכל פעם במאי על הרגע שבו החלום הופך למעשה. מאחורי כל סרט ישראלי עומדים במאים ובמאיות שהעזו לצעוד את הצעד הראשון – וכאן הם משתפים בכנות על המסע הזה, על התשוקה, ועל המחיר שכרוך בהגשמת חלום.

הסרט הראשון שלך - על מה הוא ואיך הוא נולד? סרט על משורר אורבני בתל אביב הקטנה, רגע לפני שהמגדלים משתלטים על העיר. באותה תקופה נהגתי לערוך ערבי שירה מחוספסים בבר היפסטרים הראשון בתל אביב, הריף ראף. כך נולדה הדמות, בעיקר בלילות. כמו כן משיחות עם אנשי תרבות ושיח, ראובן דותן, שהיה חברו של דויד אבידן ועוד כמה ממש לא מוכרים. כמה זמן לקח לך לכתוב את התסריט הראשון? התסריט כתב את עצמו, לפרקים, כשבאו המוזות. יש לך את התסריט ביד, איך יצאת לדרך? דרך תקציב פיתוח של קרן יהושע רבינוביץ', עצמאי והשלמות. איך היה לעבוד עם שחקנים ולראות אותם מקימים לתחייה דמויות שכתבת? היה על הכיפאק, אני חי בסביבה יצירתית, דברים נעשו מאליהם. איך זה להגיע לסט ולהבין שזה הסט של הסרט שלך, אתה אחראי, אתה מנווט את כל זה? מה התחושה? אחריות והנאה גדולה וסיפוק.

אורן בן סימון ( צילום: ליאור כתר )

איך זה היה לראות את החומרים בחדר עריכה?

יפה מאוד לראות מילים שהופכות למציאות מדומה.

איך זה הרגיש להראות את הסרט לראשונה לקהל?

התסריט כתוב כמו שירה, אז דאגתי להראותו בחלקים.

מה הביקורת או התגובה שהכי הפתיעה אותך על הסרט?

שהמוסיקה שכתבתי לסרט הזכירה את אניו מוריקונה.

איזה דבר אישי או חוויה שלך ניסית להעביר דרך הסרט הזה?

השחקנית ואני הפכנו לזוג אוהבים.

איך הסרט הראשון הזה שינה אותך כבמאי?

לא שינה, נשארתי מי שאני.

הסרט זמין לצפייה באתר ארכיון של סינמטק ירושלים.