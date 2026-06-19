בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה, אזעקות בקו העימות

מכת סיום? פחות שעה אחרי שדווח על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (שישי) על תקיפות במרחב ריחאן שבדרום המדינה.

דקה לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו ביישוב זרעית עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין, בפעם הראשונה מזה יומיים. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

כאמור, הדיווחים על התקיפה הנוכחית מגיעים כ-50 דקות אחרי שהפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה הייתה אמורה להיכנס לתוקף. בכיר אמריקני אמר לרשת רויטרס כי הפסקת האש שסוכמה תתחיל היום בשעה 16:00, זאת בתום מאמצי תיווך של ארה"ב וקטאר שנועדו מטרה למנוע את קריסת ההסכם עם איראן ולחדש את שיחות המשא ומתן.

במקביל, בכיר ישראלי אישר כי "אנחנו כרגע בהפסקת אש - אם חיזבאללה לא יתקפו אותנו, מבחינתנו זה לא זמן מלחמה". עוד הובהר כי "כוחות צה״ל נשארים בדרום לבנון ויש לנו את החופש לפעול נגד איומים מתהווים ואיומים על כוחותינו ושטחנו".

עוד לפני ההודעה על הפסקת האש, דווח ברשת CNN כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיו ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון. "חיזבאללה הפר את הפסקת האש. ישראל הגיבה, והסכימה להשאיר את הדברים כפי שהם" אמר גורם אמריקני המעורה בפרטים. "המסר הזה הועבר לאיראנים, ועכשיו האחריות היא בידי חיזבאללה - שצריכים לעצור".