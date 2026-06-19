 בכיר ישראלי מאשר: "אנחנו בהפסקת אש - אם חיזבאללה לא יתקפו אותנו"

הסוף לתקיפות? אחרי ההסלמה הנרחבת בתקיפות בלבנון, בכיר אמריקני אמר כעת (שישי) לרשת רויטרס כי ישראל וחיזבאללה הסכימו להפסקת האש החל מהיום בשעה 16:00. לפי הדיווח, הפסקת האש סוכמה בתיווך אמריקני וקטארי, במטרה למנוע את קריסת ההסכם עם איראן ולחדש את שיחות המשא ומתן שהיו אמורות להתחיל היום בשוויץ.

במקביל, בכיר ישראלי אישר כי "אנחנו כרגע בהפסקת אש - אם חיזבאללה לא יתקפו אותנו, מבחינתנו זה לא זמן מלחמה". עוד הובהר כי "כוחות צה״ל נשארים בדרום לבנון ויש לנו את החופש לפעול נגד איומים מתהווים ואיומים על כוחותינו ושטחנו".

הדיווח על הפסקת האש מגיע זמן קצר אחרי שדווח ברשת CNN כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיו ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון - זאת על רקע המאמצים של ממשל טראמפ לנסות להרגיע את הרוחות ולהחזיר למסלול את שיחות המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין.

"חיזבאללה הפר את הפסקת האש. ישראל הגיבה, והסכימה להשאיר את הדברים כפי שהם" אמר גורם אמריקני המעורה בפרטים. "המסר הזה הועבר לאיראנים, ועכשיו האחריות היא בידי חיזבאללה - שצריכים לעצור".

כזכור, הבוקר הותר לפרסום כי 4 לוחמי צה"ל נפלו במהלך הלילה בדרום לבנון, ביניהם מפקד גדוד 52, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל. בתגובה, כוחות צה"ל פתחו היום בגל תקיפות נרחב בעומק לבנון, במסגרתו הותקפו מעל 80 מטרות של חיזבאללה, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות צבאיות.

מחקירה ראשונית עלה כי מטרה חשודה פגעה באופן ישיר בטנק של כוחות גדוד 52, אשר פועלים בתקופה האחרונה תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב הכפר תבנית שבדרום לבנון. בניגוד להערכות הראשוניות, בשלב זה לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ, וכלל כיווני החקירה נבדקים. האירוע המבצעי כולו נמצא עדיין בעיצומו של תחקיר מעמיק של פיקוד הצפון והגורמים המקצועיים.

בנוסף, במהלך הלילה זוהו שיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה, צה"ל חיסל חיסל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן, צה"ל תקף והשמיד את המשגר ממנו שוגרו הרקטות לעבר הכוחות.

בעקבות האירועים בלבנון, נציגי איראן וארה"ב שהיו אמורים להגיע לשיחות היום בשוויץ ביטלו את נסיעתם. בטהרן שיגרו אזהרה ברורה לארה"ב ולמדינות המתווכות והבהירו כי הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת.