הכתבים זועמים על הפסקת האש: "איזו מבוכה ובושה"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, יצא במתקפה חריפה נוספת בעקבות הדיווח ברשת רויטרס על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה.

"האם במסגרת הפסקת האש חיזבאללה יתקוף שוב את חיילי צה"ל וישראל תתבקש לנצור את האש?" שאל אברהם, כשהוא מתייחס ללחץ האמריקני על ישראל שלא לתקוף בלבנון למרות המתקפות של חיזבאללה. "איזו מבוכה ובושה".

במקביל, עיתונאים ואנשי תקשורת נוספים הביעו גם כן ביקורת על הדיווחים לגבי הפסקת האש. "שינוי נחמד שהתחלנו לקבל ידיעות על הפסקות אש מרויטרס ולא אל-ג׳זירה" כתב פרשן חדשות 13 סולימאן מסוודה. "מישהו שמע מראש הממשלה או שר הביטחון? הזיה".

גם הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הגיב לדיווחים בסדרת שאלות: "מהי הפסקת האש? האם צה״ל לא יוכל לפעול נגד איומים מתהווים? האם יוכל להמשיך בהרס תשתיות? החדשות הטובות הן כמובן הישארות ברצועת ביטחון מורחבת, אבל השאר טעון בדיקה".