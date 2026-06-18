ירון אברהם: "אלוהים ישמור, לאיזה מצב הגענו"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, יצא במתקפה חריפה בעקבות דבריו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, והאשים אותו בהצגת מצג שווא בפני הציבור הישראלי.

"אלוהים ישמור לאיזה מצב הגענו", כתב אברהם בזעזוע בהתייחסו למסרים היוצאים מוושינגטון. "עומד סגן נשיא ארה"ב ומוכר לנו סיפורים שאיראן לא יקבלו כלום במסגרת העסקה עד אשר יעשו ויתורים. לא נכון!".

ואנס: "גם לאיראנים יש זכות להגנה עצמית"

הביקורת הנוקבת של אברהם הגיעה בעקבות התבטאויות מדאיגות של סגן הנשיא האמריקני, שהעניק גיבוי מפתיע ליכולות הצבאיות של הרפובליקה האסלאמית. ואנס הצהיר כי הוא תומך בזכותה של איראן להגנה עצמית, וטען כי זכות זו כוללת גם החזקה של ארסנל טילים בליסטיים.

"ישראל לא מוותרת על זכותה להגנה עצמית אם חיזבאללה יורה רקטות או רחפנים על ישראל", ניסה ואנס להשוות בין הצדדים, והוסיף: "האיראנים לא מוותרים על זכותם להגנה עצמית במדינתם".