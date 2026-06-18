ירון אברהם: "אלוהים ישמור, לאיזה מצב הגענו"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, יצא במתקפה חריפה בעקבות דבריו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, והאשים אותו בהצגת מצג שווא בפני הציבור הישראלי.
"אלוהים ישמור לאיזה מצב הגענו", כתב אברהם בזעזוע בהתייחסו למסרים היוצאים מוושינגטון. "עומד סגן נשיא ארה"ב ומוכר לנו סיפורים שאיראן לא יקבלו כלום במסגרת העסקה עד אשר יעשו ויתורים. לא נכון!".
ואנס: "גם לאיראנים יש זכות להגנה עצמית"
הביקורת הנוקבת של אברהם הגיעה בעקבות התבטאויות מדאיגות של סגן הנשיא האמריקני, שהעניק גיבוי מפתיע ליכולות הצבאיות של הרפובליקה האסלאמית. ואנס הצהיר כי הוא תומך בזכותה של איראן להגנה עצמית, וטען כי זכות זו כוללת גם החזקה של ארסנל טילים בליסטיים.
"ישראל לא מוותרת על זכותה להגנה עצמית אם חיזבאללה יורה רקטות או רחפנים על ישראל", ניסה ואנס להשוות בין הצדדים, והוסיף: "האיראנים לא מוותרים על זכותם להגנה עצמית במדינתם".
תגובות
"ואנס מוכר לנו סיפורים" - הזלזול הזה באינטליגנציה של הציבור הישראלי פשוט שובר אותי. המנהיגים שלנו ויתרו על הכבוד הלאומי שלנו והשאירו אותנו מבוהלים וחשופים מול איראן!
"לאיזה מצב הגענו" - המילים האלו שורפות לכל מי שגדל על ריבונות ישראלית אמיתית. כואב להבין איך הממשלה החלשה הזו מחרבת את כושר ההרתעה ומפקירה אותנו לחסדי זרים
אל תגידו אלוהים ישמור, כי אנחנו הבאנו את זה על עצמנו. כואב לראות איך אובדן הריבונות מימי המנדט חוזר כשאנחנו מתחננים לאישור מאמריקה על כל צעד ושעל. איבדנו את הגאווה הלאומית שלנו בשביל שקט מדומה!
זה לא מצב מדאיג, זו פשוט הריבונות החדשה שביבי הבטיח לנו. פעם נאבקנו על עצמאותנו מול האנגלים, והיום הממשלה הזו מתחננת לפירורים וליטופים מטראמפ. כנראה שהסכם הפסקת האש הבא ייכתב בפרסית ונחתום עליו בעיניים עצומות