טראמפ ממשיך להגן על ההסכם: "כמה טיפשים אפשר להיות?" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המשיך היום (שישי) להגן על ההסכם שנחתם מול איראן ולהדוף את הביקורות נגד תנאי מזכר ההבנות שנחתם אמש.

"המלחמה הזו החלישה את איראן! אין לה עוד חיל אוויר, חיל ים, ציוד נ"מ, מכ"ם או כמעט שום דבר אחר, ובכל זאת הדמוקרטים אומרים שאיראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני 4 חודשים" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "אתם יכולים לדמיין איך אפשר להתחמק מזה? כמה טיפשים אנשים יכולים להיות?".

מספר דקות לאחר מכן, טראמפ פרסם ציוץ נוסף בו כתב כי "אנחנו לא נפגשנו איתם מתוך נואשות, איראן היא זו שעשתה זאת. הם גמורים! נשלים את 60 הימים. הם לא יקבלו שום כסף - אפילו לא 10 סנט!".

כזכור, בימים האחרונים טראמפ תקף בחריפות את כל אלו שהביעו ביקורת על ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן, זאת אחרי שגם חברי קונגרס רפובליקנים רבים זעמו על התנאים שארה"ב הסכימה להם ואת העברת הכספים לאיראנים. בדבריו טראמפ חזר וניסה להכחיש את הביקורות ולהציג את הישגי ארה"ב לכאורה בעקבות החתימה על מזכר ההבנות.

"הנפט זורם, איראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני (והעולם יהיה בטוח!), שווקי המניות נוסקים, תעסוקה בשיא של כל הזמנים, והמחירים יורדים (יוקר מחייה!)" כתב טראמפ אתמול. ""המדינה שלנו חזקה, בטוחה, ומכובדת כמו שמעולם לא הייתה". את דבריו סיים בפנייה לציבור ולאלו שהביעו ביקורת על ההסכם: "תגידו תודה!".