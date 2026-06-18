טראמפ ממשיך לטעון לניצחון: "תגידו תודה!"

ממשיך למכור את ההסכם: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב היום (חמישי) לביקורות הרבות שנשמעו על פרטי ההסכם שנחתם עם איראן, כשניסה להציג את הישגי ארה"ב לכאורה בעקבות החתימה על מזכר ההבנות.

בפוסט שכתב ברשת Truth Social טראמפ טען כי "הנפט זורם, איראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני (והעולם יהיה בטוח!), שווקי המניות נוסקים, תעסוקה בשיא של כל הזמנים, והמחירים יורדים (יוקר מחייה!)".

עוד אמר כי "המדינה שלנו חזקה, בטוחה, ומכובדת כמו שמעולם לא הייתה". את דבריו סיים בפנייה לציבור ולאלו שהביעו ביקורת על ההסכם: "תגידו תודה!".