טראמפ: לא הייתי קשוח עם איראן? תראו את הבורסה

הנשיא דונלד טראמפ ממשיך למכור את ההסכם עם איראן, לאחר שחתם אותו אמש מארמון ורסאי בסיום פסגת ה-G7, וזועם על הגורמים אשר מבקרים את ההסכם, שעל פי כמעט כל גורם נותן לאיראן את כל שביקשה ואולי אפילו מעבר לכך, אך טראמפ ממשיך בשלו.

טראמפ תקף את מבקריי ההסכם, והפנה את תשומת ליבם למה חשוב באמת בהסכם עם איראן, לא מציאות אסטרטגית אזורית, לא איום גרעיני ניצחי, אלא כמובן הבורסה.

"הטיפשים האלה, שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, בזמן שבורסת המניות הרגע שברה שיא כל הזמנים, ומחירי הנפט 'צונחים' למטה!" הודיע בחגיגיות.

והוסיף ותקף במילים קשות את מבקריו: "הם או קנאים, או אנשים רעים, או טיפשים. להחזיר את אמריקה לגדולתה!!!".