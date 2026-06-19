באיטליה זועמים על טראמפ: "הצהרות בדויות לחלוטין"

משבר דיפלומטי נוסף: באיטליה זעמו היום (שישי) על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, זאת אחרי שטען בראיון כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני "התחננה" להצטלם איתו במהלך פסגת מנהיגי ה-G7 בצרפת. מלוני עצמה הכחישה את הדברים, ושר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיני הודיע כי הוא ביטל את ביקורו המתוכנן בארה"ב בתגובה.

בראיון לרשת הטלוויזיה האיטלקית La7, טראמפ נשאל על המפגש שלו עם מלוני בפסגה שהתקיימה השבוע. "כנראה שהיא מרוצה שדיברתי איתה. לא הייתי חייב לדבר איתה" ענה טראמפ. "היא התחננה בפניי שאצטלם איתה, וכל כך רצתה תמונה איתי. יכולתי גם לא לעשות זאת, אבל ריחמתי עליה".

זמן קצר אחרי שידור הראיון, מלוני הגיבה בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות, בו הכחישה את הטענות לכך שביקשה להצטלם עם טראמפ. "ההצהרות של דונלד טראמפ בדויות לחלוטין" אמרה. "בכנות, נדהמתי מזה".

"אני לא יודעת למה נשיא ארה"ב מתנהג ככה עם בנות בריתו, וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה. חבל שאין לו את אותה הנחישות מול אויבי המערב, מול אויבי ארה״ב, ומול מנהיגים שכלפיהם הוא מגלה הרבה יותר נכונות" הוסיפה מלוני, כשהיא רומזת לביקורת הנרחבת על ההסכם עם איראן. "אבל הוא צריך לזכור דבר אחד: אני ואיטליה לעולם לא מתחננים".

במקביל, שר החוץ האיטלקי הודיע כאמור על ביטול ביקורו הקרוב בארה"ב, שהיה אמור להתקיים בתחילת שבוע הבא. "דבריו החמורים והפוגעניים של הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה מלוני פוגעים בכל איטליה. מסיבה זו, החלטתי לבטל את ביקורי בארה״ב" אמר. "איש אינו רשאי לפגוע באיטליה כפי שארה"ב עשתה".

גם שר ההגנה של איטליה, גווידו קרוזטו, תקף את טראמפ וחיזק את מלוני. "אני לא יכול לדמיין את ג'ורג'יה מלוני מבקשת להצטלם עם מישהו, גם לא תחת איומים" טען. "לעומת זאת, אני כן יכול לדמיין כמה זה עלה לה לשים בצד את הדברים שאמר טראמפ לפני כמה שבועות, כדי לפעול לטובת איטליה, אירופה והמערב. מדובר בכשל סגנוני של טראמפ, והערות מסוג זה לא יעזרו לאף אחד: לא לארה"ב, ולא לאיטליה".