מה אתה יותר? יהודי או ימני - תגובה לקלמן ליבסקינד מימני 'שימושי'

שלום עליך קלמן אחי,

קוראים לי ישי דוד ואני אחד מה-'שימושיים' שעליהם כתבת את המאמר שלך ל-"ימנים השימושיים" וברשותך אשמח להזמין אותך לחברותא על מה חשוב לנו כעם ישראל לקדם בבחירות הקרובות. במאמר הקרוב אסקור בע"ה מספר סנטימנטים עליהם לא (מספיק) כתבת במאמר שלך, שהם הם המניעים אותנו (או לפחות אותי) להיות בכלל אותם המכונים "שימושיים" (ביטוי מיותר שלדעתי כדאי שנוותר עליו אם אנחנו רוצים לנהל פה באמת שיח מעמיק) להעז ולערוק ממלחמת האחים הפנים יהודית שלצערנו מתחוללת כיום ברחובות ולנסות להוציא אותה בתיקו זמני או בניצחונות קטנים ללא השפלה לטובת מטרה גדולה יותר. מי האוייב שלנו? פעם אחת התנגן לידי המנון הליכוד ואני זוכר שורה שתפסה לי את האוזן כמי שגדל על ערכי בנ"ע של אחדות ישראל וגרמה לי לתחושה של אי נוחות, עד שהבנתי שהיא נכתבה ככל הנראה מתוך שנים בהם הליכוד היה מעין מפלגת מרד בפנקס האדום. השורה אומרת: "רק אחד יכול מול כל השמאל" תפסתי את הראש ואמרתי לעצמי: זה מה שהם מוכרים? זאת הבשורה שאמורה לגרום לי להצביע ליכוד? לא מלחמה בטרור, לא מלחמה בעוני, לא מלחמה בכשלים חינוכיים ובריאותיים שלא לדבר על בשורה וחזון כמדינת ישראל שהוא מביא, אלא מה? "מול כל השמאל"? השמאל הם הבעיה או שהם אחים ברי פלוגתא ושותפים לגורל שיחד איתם אנחנו מתמודדים עם? השורה הזאת לדעתי (בפרט ששרים אותה עד היום! שנים אחרי שאפשר לתרץ 'אלטלנה' וכו') שוכחת את התכלית הגדולה שלנו כעם, מדינה וכימין ומקדשת את המאבק הפנים ישראלי תוך התכחשות לשואה שאויבנו כיום מנסים להעביר אותנו. כבן לעם ישראל - (מה אני קורא ישראלי, ויש הקוראים יהודי) אני זוכר שהטראומה הגדולה שלי היא הקרע בעם, השנאת חינם בתוכנו והתוצאות של זה, ועל כן חשוב לי כיהודי אמוני - בפרט בעת הזאת, לקדם ממשלה שלא תהיה הומוגנית לצד שלי ומשמרת את המלחמה הפנימית על להבה גבוהה אלא להנמיך את האש. אז נכון - בנט אולי לא הכי טוב מול כל השמאל, ואולי ממשלת ימין מלא מלא מלא מלא תעניק לי כמה נצחונות בחלק מאגפי האידיאולוגיה שלי כמו שציינת במאמר, אבל היי - זה לא המטרה שלי כרגע כימני שהוא קודם כל יהודי. אתה שואל אותי - "מי יעביר את הרפורמה המשפטית בממשלה הבאה?" - אני עונה לך: "אנחנו לא באותו אירוע אחי, אני לא מנסה לנצח את השמאל במארס בממשלה הקרובה או להתגרש מהם בלי מזונות ובלי שיראו את הילדים אלא לעשות שלום בית איתם ולהרגיע את הרוחות לכל הרוחות. לתת למדינה היפה והמתוקה שלנו להשתקם ולהתרכז בלנצח. תגיד לי אתה: נניח שאתה עם ישראל ויש לך מלחמה בחוץ (נניח, היפוטתי כן?) וקרע בעם בפנים - איזה צבא יביא לך את הניצחון? צבא דוד המלך על מלא מלא מלא או צבא מאוחד בראשות אפילו נלך על הקיצון - אחאב? איפה יהיו פחות נופלים? מה הבסיס אותו חז"ל מלמדים אותנו שאנחנו חייבים לחזק כאומה בפרט בעת מלחמה עוד לפני השאלה ימין שמאל קפיטליזם סוציאליזם דתי חרדי חילוני? התשובה שאני מכיר כאדם אמוני - זה אחדות (גם אם זה פחות כוס התה הכלי שני שלי מבחינה רוחנית/אידיאולוגית). לאור הסנטימנט הזה שמבעבע בשטח, אפשר להבין מה אחת הסיבות בגללה מפלגת ה(קי)צוניות הדתית התרסקה מ14 מנדטים לבקושי 4 (מעבר לפירוק מעוצמה יהודית) את מה הם מייצגים בכנסת? הם גורם מאחד כמו הציבור שהם קוראים לעצמם בשמו? או כזה שתפס צד מלא מלא במלחמת האחים המנסה לבעור פה שוב ונמצא בעין המלחמה? בשקט בשקט יותר ויותר אנשים בפרט מילואימניקים שחוו את הקרבות לצד אחינו הקפלניסטים הבינו שהנציגים בממשלה הקרויים "ציונות דתית" ואנחנו פשוט לא באותו הקרב. אנחנו כמגזר מגוייס חווים את המלחמה מקרוב, יוצאים החוצה חזרה ורואים את המדינה בוערת ואומרים - די! גמרנו עם זה בשמחת תורה! אנחנו לא שם. תפסיקו לחסום כל היום את הכבישים ואחד את השני ולהתעסק בחרא (סליחה מהעורך על המילה) הזה ותתאפסו על עצמכם. מה לנו ולזה? זה לא הקרב שלנו! אנחנו לא רוצים שתנצחו אחד את השני גם אם נקבל שהמדינה תאכוף את הערכים שלנו, אנחנו רוצים להתרכז בעיקר במוסכם (וכפי שציינת אתה, אחרי ה7.10 הוא גם ככה הרבה יותר לכיווננו מבחינה ערכית) ולהיות המגזר שמצליח בתקופה המטורפת הזאת לנצח במלחמה בחוץ ולנצח על המלחמה בפנים ולהנמיך את הלהבות. לחבר בין הישוב הישן למושבות (או למושבים בימינו), בין הליכודניקים לקפלניסטים ויש הרבה במה ואיך. בשאלה מה אני יותר: יהודי או ימני? אני עונה יהודי. ואתה קלמן\הקורא? חרדים ליתומים והאלמנות עכשיו מגיעה הפסקה שאני הכי רועד מלכתוב - ופה אני מראש מבקש את סליחתה של כל משפחה שכולה שלא תזדהה עם מה שאכתוב, אני לא מדבר בשמם אלא בשמי: לקואליציה האחרונה היה צורך קואליציוני חולני למנוע ככל האפשר שליחת צעירים לצבא ע"ב השתייכות מגזרית גם במחיר של שליחה חוזרת ונשנית של אבות דתיים לאומיים לחזית שהשיארו מאחור אישה וילדים… כל מי שהעז להתייצב לצד "קורבנות שלום-הקואליציה" הועף מתפקידו. בין אם זה שר הבטחון, יו"ר וועדת חוץ ובטחון או משה סולומון. ושוב אותו ניגון של בחירת המלחמה של מפלגות הקואליציה - מה המלחמה שלנו? מי האוייב? ואת מה אתה מוכן להקריב בשביל לנצח? המלחמה שלנו היא המלחמה בחוץ? אז למה היחידה שמנסה באמת באמת לגייס חרדים זאת היועמ"שית? אותה שלחנו לכנסת? היא לא הנציגה שלנו! למה אין ניסיון אמתי שמביא תוצאות ללכת כממשלה להתאים להם מסלולים כמו הסדר מרכז אפילו שיחבר בין בין הזמנים פסח לבין הזמנים של אלול ועולם התורה 'יאבד' רק שלושה חודשי לימוד של כמה בחורים בגיל 19 שעושים מצווה במסגרת סגורה ושילמדו בינתיים את מקצועות הטנק ויהיו שם ליום סגריר?… למה לא מנסים לגייס או לפחות לא לעודד להשתמט את כל "המסתויבבבים"?

רה"מ נתניהו ( צילום: דובר צה"ל )

אתה יודע למה קלמן, כולנו יודעים למה.

זה כי הצד העסקני חרדי לא מסכים בשום פנים ואופן ומאיים אז נכנעים להם, ונאלצים לשלוח שוב אבות חילונים ו"דתיים לאומיים שימושיים" (פה אפשר להשתמש במושג כי זה לא צוחק עליהם אלא זועק את המחדל על גבם ומשפחותיהם)

סליחה על הישירות קלמן אחי, אבל אני באמת חייב לשאול: כשאתה יודע שזה המחיר, ושהצבעה לאחת ממפלגות הקואליציה משמעותה תיתכן כהקמת שוב של אותה הקואליציה (והיא תקום או תישאר אם ניתן להם מספיק מנדטים), איך אתה מעודד את זה? איפה הלב שלך אחי? אני יודע שמה שאני כותב פה זה רגיש ולא נעים אבל לצערי זאת אמת לאמיתה ואנחנו רק משתיקים את עצמנו כי לא נעים לדבר על זה כי זה לגעת בשכול.

עד מתי נהיה כולנו עבדים של הטירוף הזה ונדרוש מהמגזר להעביר מזרעו בשביל המשך שלטון המולך הלא מושל הזה? כמה עוד ימשך הצורך לעשות סלטות באוויר לטובת עידוד הסרבנות העסקנית חרדית ולקבור ולקבור ולקבור ולקבור רק כדי לא חלילה לסכן את המשך שלטון…? אתה לא מביט פעם משתאה במציאות המטורפת הזאת ושואל על אותו גוש מקודש יש מנהיג פוליטי אחראי לבירה? איך זה שהאבן או הצעת חוק שנופלת יותר חשובה לנו מהנופל שתחתיה והמשפחה שלו שמשלמת את המחיר?

כשאתה רואה שזה המחיר שאנחנו צריכים לסכן ולשלם כאתנן כניסה למועדון של הקואליציה הזאת אתה עדיין מוכן לשלם אותו? בשביל עוד איזו פסקת התגברות שכן או לא תצא לפועל ותיפסל ובינתיים רק תבעיר ותרעיל פה יותר את האווירה? הלב שלך עדיין שקוע במלחמת אחים ההיא בין הימין המלא מלא מלא לשמאל הקפלניסטי הריק או איך שלא יכנו אותו?

כדי להסביר את הטירוף אני רוצה שלרגע נצלול למספרים, (כי קראת לזה 'כאב בטן' ולהבנתי לא מספיק נכנסת לנעליים שלנו וחווית בזמן הכתיבה כמה זה כאב לב על מציאות הזויה ומחיר בלתי נתפס שהפוליטיקאים מהקואליציה מעיזים לדמיין שנסכים לסכן בשביל תחזוק המשך המלחמה הפוליטית שלהם..!) בוא נאמוד את זה רגע במספרים: בשביל להמשיך לתדלק את הקואליציה הזאת נצטרך להמשיך לשלוח לחזית אבות דת"ל במקום צעירים חרדים שנצליח למלוא את הדרך לסייע להם לא להתגייס, תגיד לי קלמן: כמה יתומים וכמה אלמנות שווה בעיניך הקואליצה הזאת? 50 יתומים? ואם יחסרו 5? בעבור כמה תהיה מוכן להשחית לרגע את גן הירק הפוליטי הזה שמספק לנו הרבה ממאוויינו הערכיים במחיר המטורף הזה? (כשגם ככה הדמוגרפיה ומהלכי הגאולה מזיזים את כלל העם ימינה והשמאל משמעותית פוחת והולך).

בשאלה מה אני יותר: יהודי או ימני? אני עונה יהודי. ואתה קלמן\הקורא?|

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

אפשר לתת אמון בבנט?

כנק' מוצא אני רוצה רגע לזרוק הצידה כמה שנים של קמפיין מטופש ומתיש (במחילה ממי שמשקיע בו) שניסה אשכרה להציג פוליטיקאים כאיזה עם אמין ואת בנט כאיזה מישהו נבדל מהם כאילו הוא איזה מפר הבטחות ייחודי בתוך כנסת שהיא מינימום כנסת הגדולה מלאה באנשים שהאמת היא נר לרגליהם.

תקשיבו חברים, זה לא המצב.

אנחנו מוקפים בפוליטיקאים שזה אנשים שבתוך תוכם יש להם כוונות טובות, לפני בחירות הם מבלבלים תמוח עם הבטחות ואנחנו צריכים להבין מה אמתי יותר ומה "נייס טו האב" ואני יכול להביא לכם מלא דוגמאות אז בואו באמת נניח את הספין הזה בצד… (ובואו, אם לא ניתמם רובנו עודדנו אותו להפר את ההסכם החד צדדי ההוא שהוא חתם עליו בלי ביבי ולא קראנו לו נוכל בשביל לתת הזדמנות לממשלה ימנית אחרי אותן בחירות, אז מה הספין כאילו פתאום זה כן עקרוני כשהוא הפר אותו בשביל לקיים את הבטחת הבחירו המרכזית שהוא פמפם בזמנו של למנוע בחירות חמישיות ולא להחרים?)

אין פה איזה מקרה מיוחד של שקרן פתולוגי בלב ישיבת הסדר שכולם שם "מסילות ישרים", יש פה מקרה של פוליטיקאי בין פוליטיקאים שלצערנו רובם ככולם לא רק אומרים מילים שהם עומדים בהם ברמות יותר, ולא עומדים במילה שלהם במקרים יותר מזעזעים משל בנט ופחות מזעזעות משלו, אבל הוא לא איזה "חד בדרא" כמו שיש כל מיני שמנסים לעוות אותו.

ואין פה עניין של גרסאות של הבן אדם, הוא אותו בן אדם כמה קליקים לפה ולשם שקורים עם השנים לכולם אבל ככלל - אותו נפתלי בנט המוכר עם היתרונות והחסרונות שלו (ורוב ככל מי שקורא את המאמר יכול בעצמו לשאול שאלה בנושאים ממש עקרוניים כמו פינוי ישובים ולהגיד "האם בנט ייתכן ויעשה את זה בניגוד לנתניהו?" ולדעת לבד את התשובה, ולהבין במה הממשלה הבאה כממשלת אחדות רחבה בע"ה ובהשתדלותנו תתרכז).

מי יהיה הראש ומה הממשלה הבא?

שמחתי לראות שאנחנו מסכימים שאחרי הבחירות צריכה לקום ממשלת אחדות. תגיד לי אתה קלמן - מי אם יקבל מנה יפה של מנדטים יוכל ביתר קלות להקים ממשלה כזאת? עוצמה יהודית? אולי האיחוד הלאומי תקומה(שעדיין מתעקשת להיקרא איכשהו עדיין 'הציונות הדתית')? הליכוד? או ביחד? אתה יודע את התשובה.

לביבי, עוד לפני אבל במיוחד אחרי ש-'הניסוי שלו נכשל' (ניסוי של כמה שנים בו הוא נתן חנינה לארכי טרוריסט עם עוד צבא של כ1,000 מחבלים, השיג להם מימון מקאטר ושקע בקונספציה כאילו הכל בסדר), ואחרי שסירב לקחת עליו אחריות ולנסות לקיים תהליך של תיקון פומבי ומנסה גם לבחור את מי שיחקור אותו כמו שבחר את מי שיבקר אותו- אין באמת סיכוי להקים ממשלה כזאת.

אנשים (שמחלקם הוא הסתיר בקבינט את הפעם הקודמת שכמעט היה פה 7.10 בצוק איתן) באופן הכי אחראי לא ירצו לתת לו שוב את המושכות. זה מטורף וזה גם מזיק לעתיד במדינה שלנו כשהמסר ההיסטורי מה7.10 יוצא שמי שלא מודה ולא עוזב מקודם ומי שהודח זה בכלל רק מי שלא זרם עם הסרבנות העסקנית-חרדית בזמן מלחמת מצווה קיומית כמו שר הבטחון דאז.

ולכן אנשים כמוני שרוצים ממשלת אחדות, רוצים להצליח להוסיף כקבוצה עוד כמה מנדטים לבנט או אפילו לאייזנקוט (למרות הפער האידיאולוגי איתו וזה שזה דיי מעשה לא אחראי למנות צוער פוליטי בלי ניסיון ישר לראשות הממשלה במיוחד בזמן כזה מורכב..) או לאיזו דמות שהיא לא באופוזיציה אבל לא חלק מהקואליציה הזאת כמו וינטר/פייגלין/הרבעון הרבעי/אל הדגל וכדו'

דמיין עולם לא מושלם

לסיכום, אני רוצה לבקש ממך קלמן שתדמיין סיטואציה של עולם לא מושלם בה אחד מהצדדים השיג 61 ומעלה. איזה צד במידה וישיג 61 בסבירות יותר גבוהה יקים בפועל ממשלת אחדות רחבה כמו שאתה רוצה? להבנתי אם זה יהיה הצד של הקואליציה, ככל הנראה נראה את המשך ההתנהלות הנוכחית... אם זה יהיה הצד של בנט יכול להיות שנראה עסקת טיעון מפוארת עם חנינה וממשלת אחדות רחבה אחריה.

אף סיטואציה לא מושלמת אבל מבין שתי האופציות הריאליות הנוכחיות לאיזו אופציה אתה מכוון לבחירות הקרובות? מה המדינה שלנו יותר צריכה עכשיו?

בשאלה מה אני קודם: יהודי או ימני? אני עונה יהודי. ואתה קלמן\הקורא?