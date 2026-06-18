מוג'תבא חמינאי במסר ראשון אחרי חתימת ההסכם עם ארה"ב

יום אחרי חתימת מזכר ההבנות בין איראן וארה"ב, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הערב (חמישי) הצהרה כתובה שבה התייחס לראשונה להסכם שאושר על ידו.

"כפי שנודע לכם, נחתם מזכר הבנות בין נשיאי איראן וארצות הברית" כתב. "בדרך להשגת שלב זה, השקיעו הגורמים הרשמיים הנוגעים בדבר מאמצים נמרצים מתוך דאגה וכוונה טובה, למרות שנשיא ארצות הברית הוא זה שפנה להפעלת מנופי לחץ שונים, וזאת מתוך תחושת אוזל יד להשגת המטרה הזו".

חמינאי הבן טען כי היה למעשה נגד ההסכם - אך אישר אותו בכל זאת: "באופן עקרוני, לי הייתה דעה אחרת - אך נתתי את האישור בעקבות ההתחייבות שקיבלתי מהנשיא - בתפקידו כיושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, בשמו ובשם יתר החברים – לשמור על זכויות העם האיראני וחזית ההתנגדות".

עוד אמר כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן "הצהיר במפורשות כי יקבל אחריות לכך שהם לא ייכנעו לאמריקנים אם הם יביאו דרישות נוספות".

"מרגע זה, אנחנו - כלומר אתם, העם האיראני הנישא - נמתין להתממשות התנאים בהסכם" סיכם חמינאי. "עם זאת, מובן מאליו כי המשא ומתן הישיר שיתקיים בעתיד לא יסמן בשום אופן כניעה לתכתיבי האויב".