"זה נחתם": ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה

ארצות הברית ואיראן השלימו הלילה צעד משמעותי בדרך לסיום המלחמה, לאחר ששתי המדינות חתמו על מזכר הבנות שנועד להסדיר את הפסקת הלחימה בין הצדדים.

החתימה בוצעה באופן דיגיטלי, מה שאפשר את כניסתו המיידית של ההסכם לתוקף.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על המסמך במהלך ביקורו בצרפת, בזמן ארוחת ערב רשמית עם נשיא צרפת עמנואל מקרון בארמון ורסאי.

לפי גורמים אמריקניים, לאחר החתימה הועבר צילום של המסמך החתום לנציגים האיראנים ולגורמים המתווכים שהיו מעורבים במגעים.

בהמשך אישר הבית הלבן באופן רשמי כי טראמפ השלים את הליך החתימה במהלך שהותו בצרפת.

עם יציאתו מארמון ורסאי נשאל טראמפ על ההסכם, והשיב בקצרה לעיתונאים שהמתינו במקום: "זה נחתם".

גם בסביבתו של הנשיא פרסמו תיעוד מרגע החתימה. יועצו הקרוב דן סקאבינו העלה לרשתות החברתיות סרטון מהאירוע וציטט את מזכיר המדינה מרקו רוביו, שהגדיר את המעמד כ"רגע משמעותי בהיסטוריה".

במקביל, בטהראן אישרו כי מזכר ההבנות נחתם באופן רשמי על ידי נשיאי שתי המדינות. דובר משרד החוץ האיראני ציין כי סוגיית לבנון מהווה רכיב מרכזי בהסכם, ואף הדגיש כי מבחינת איראן, הפסקת האש בלבנון הייתה יעד אסטרטגי מרכזי לאורך המשא ומתן.

לדבריו, ההסכם כולל התייחסות מפורשת לריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לצד התחייבויות נוספות שנועדו לייצב את המצב באזור.

בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, בטהראן הבהירו כי החומר הגרעיני המועשר שבידי המדינה לא יועבר אל מחוץ לגבולותיה. במקביל טענו גורמים איראניים כי כבר ניתן לראות סימנים ראשונים ליישום ההבנות, ובהם חידוש תנועת כלי שיט איראניים לנמלים בינלאומיים ללא הפרעה.

באיראן התייחסו גם לעתידו של מצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. לדבריהם, האחריות לניהול המצר תמשיך להיות בידי איראן ועומאן בלבד, ללא שינוי במעמדה הריבוני של טהראן באזור. עוד ציינו כי איראן צפויה להמשיך לנהל את השירותים הניתנים במצר במסגרת ההסדרים הקיימים.

עם זאת, בטהראן הדגישו כי המשך יישום ההסכם מותנה בעמידה מלאה של כל הצדדים בהתחייבויותיהם. "נבחן את פעולות הצד השני ונפעל בהתאם", הבהירו במשרד החוץ האיראני, תוך שהם רומזים כי כל הפרה של ההסכמות עלולה להשפיע על המשך יישומן.

לאחר שבועות של מתיחות והסלמה, החתימה על ההסכם מסמנת את תחילתו של שלב חדש ביחסים בין וושינגטון לטהראן. כעת נותר לראות האם ההבנות שעליהן חתמו הצדדים אכן יובילו ליציבות ארוכת טווח במזרח התיכון.