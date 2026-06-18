צבא ארה"ב מאשר: הוסר המצור על מיצרי הורמוז

עכשיו זה רשמי: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) אישר הערב (חמישי) כי המצור הימי האמריקני על מיצרי הורמוז הוסר באופן מלא, זאת בהתאם להסכמות במזכר ההבנות שנחתם עם איראן.

"היום, כוחות הצבא האמריקני הסירו את המצור על כל התעבורה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ואזורי החוף, בהתאם להוראת הנשיא" נאמר בהודעת הצבא. "כוחות אמריקנים לא מעכבים את מעבר כלי השיט אל נמלים איראניים או מהנמלים הללו, במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן. כל הפעולות לאכיפת המצור הצבאי של ארה"ב הופסקו".

עם זאת, הובהר כי "ספינות הצי הגדולות של ארה"ב יישארו באזור הכללי, כדי לוודא שכל היבטי ההסכם יישמרו, יישמעו ויפעלו במלואם".

כזכור, כבר ביום שני האחרון נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי מיצרי הורמוז נפתחו מחדש למסחר ימי, בהודעה שנתפסה כמסר מרגיע לשווקים הגלובליים ולחברות הספנות הבינלאומיות. "האוניות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט - מחוץ למיצרי הורמוז" אמר טראמפ. "הן מפליגות לאורך 'הנתיב הדרומי', שהוא בטוח לחלוטין, מאובטח ונקי. יש גם נתיבי שיט נוספים!".

במקביל, גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי כוחות חיל הים האמריקני, בשיתוף עם קואליציה בינלאומית, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המתרחש באזור כדי לוודא שכל הצדדים מחויבים להסכמות. בעקבות הדיווחים, מחירי הנפט הגולמי בעולם כבר הציגו מגמת ירידה חדה.