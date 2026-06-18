ארה"ב בסנקציות על חיזבאללה: "משבשים את הליך השלום"

במקביל להסכם עם איראן: משרד האוצר האמריקני הודיע הערב (חמישי) כי הטיל סנקציות על בכירים לבנוניים המזוהים עם חיזבאללה, אשר לטענתם "משבשים את תהליך השלום בלבנון ומעכבים את פירוק הארגון מנשקו".

בין היתר, הסנקציות הוטלו על ראש תנועת "מרדה" הלבנונית, סלימן אנטואן פרנג'י, אשר לטענת ארה"ב קיבל תמיכה כספית מחיזבאללה בתמורה לקידום קמפיינים נגד חברי הפרלמנט הלבנוני המתנגדים לארגון הטרור. עוד הוטלו סנקציות על סגן ראש הזרוע הפוליטית של חיזבאללה, מוחמד קמאטי, המואשם בהברחת כספים מאיראן לחיזבאללה בלבנון.

"חיזבאללה חייב להתפרק מנשקו כדי שלבנון תוכל להגיע לעתיד בטוח ומשגשג" אמר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. "ארה"ב תמשיך לפעול נגד הרשתות הכלכליות של חיזבאללה, ולדרוש דין וחשבון עבור כל אלו שמאפשרים לארגון לערער את מצבה של לבנון ולאיים על סיכויי השלום".