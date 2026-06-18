הנקודה האדומה: אלימות השוטרים מחייבת לעצור אותם

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"שלום. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של א' .

א’ הוא דתי לאומי מחמד. כשהיה ילד הוא חלם להיות שוטר.

למרות שאמא ואבא שלו כל הזמן הזהירו אותו שאם הוא לא יאכל-

יבוא שוטר. כאן הם עצרו. א' לא ידע מה הכוונה. יבוא שוטר ומה יקרה?

יעצור אותו ? הרי זה לא יגרום לו לאכול. יכריח אותו ? ההורים שלו לא מצליחים בזה.

בסוף הוא הבין. הוא ירביץ לו.

כי להורים שלו אסור להשתמש באלימות כשצריך.

ולשוטר מותר.

פה הסיפור נעצר.

כי גם לשוטר אסור להשתמש באלימות, אבל נראה שאף אחד לא מגדיר את הגבולות.

אולי כי אין.

אולי זה בגלל שהאכיפה הבררנית שולטת ביד חזקה,

ואף אחד לא מרים יד לשאילתה בכנסת ושואל:

עד מתי מלחמת אחים?

למה כשמרביצים בהפגנות של חרדים רק הם זועמים,

אבל כשמרביצים בהפגנות של שמאלנים, כל המדינה כועסת?

למה שוטרים הופכים מפגינים לסמרטוטי רצפה ואת עצמם לאלות אנושיות?

למה אנשים נשארים אדישים?

למה אני רק שואל שאלות ולא מציע תשובות?

כי לא תמיד יש!

קבלו הצעה במקום:

אני בעד פיזור הפגנות בלי להשתמש בכוח בלתי סביר ובלתי נסבל,

וגם אם זו הפגנה בלתי חוקית שלא קיבלה אישור משטרתי שאפשר לקבל-

בתנאי שההפגנה מתואמת מראש שלא חטף מכות.

אז תתחילו להיות שוטרים- ותפסיקו לכסח לילדים את החלומות!"

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!