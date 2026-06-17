היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"הלם! הלם! הלם!

השר לביטחון לאומי בן גביר הצהיר שאם השימוש ברימוני הלם לא יוגבל למקרים חריגים לא יהיו רימוני הלם במשטרה ובשטח!

אדוני השר למטבחון לאומי, שאלה מאריאל שרפר, אתר סרוגים:

ומה יהיה אם למפגינים אלימים ועבריינים עוד יותר אלימים יהיו רימוני הלם? האם תצא מההלם ותחרים להם אותם, או שתמשיך להתעסק ברפורמה ה-"גלי בהרב מיארית"?.

עוד שאלה ברשותך, כבוד השר אם אפשר, ועדיין מותר לשאול שאלות: מתפרעים חסרי מעצורים, שעל הדרך מכתימים בני ציבור חרדי שלם וגורמים לנהגים לקלל את הוריהם, כי הם משבשים לאנשים נורמליים את החיים- זו סיבה להחרים רימונים משוטרים?

אני בהלם ממך!

אולי זו דווקא הסיבה לתת לשוטרים משהו חזק יותר מרימוני הלם, כמו את הזכות לסמכות ושימוש בכוח רק שבאמת צריך ובשיקול דעת תורה?

הספקת לשכוח בן-גביר, איך הפילו אותך ואת חבריך לרצפה בגבעות לפני שעברת לתקופה בחליפה, ועכשיו במקום לנקוט במדיניות של עקרבים אחרי השוטים אתה מחרים את הרימונים- לשוטרים?!

מה נסגר, איתמר?! כלום נסתתרה בינתך המלאכותית ואתה נוקט בפעולת ענישה חמורה לשומרי החוק במקום להחמיר את הדין עם מי שמצפצף על החוק ועושה ממנו צחוק?!

תסלח לי אדוני השר, אבל אם תחרים לשוטרים רימוני הלם, לא רק שהבדיחה תהיה על חשבונך, אפילו התואר שלך במשפטים לא יצליח להציל את תביעת הציבור ממך לבצע כמו שצריך את תפקידך. או להעביר אותו למישהו שלא מפחד לנקוט ביד חזקה ובזרוע נטויה!

כי כמו שאתה היום- זה הכי לא יושב ראש עוצמה יהודית!

אז יאללה, לעבודה!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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