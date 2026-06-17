בן גביר באולטימטום: "אם השימוש ברימוני הלם לא יוגבל - הם לא יהיו במשטרה"

הסערה הציבורית והתיעודים הקשים מחסימת כביש 4, שבמהלכה נרשמו עימותים אלימים וירי של רימוני הלם בכינון ישיר לעבר מפגינים, מובילים לדרמה פוליטית ומבצעית: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יוצא במהלך חריג ומציב אולטימטום חד-משמעי לפיקוד משטרת ישראל בנוגע לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות מול אזרחים.

בהודעה רשמית שפרסם בחשבון ה-X שלו הבהיר השר כי המראות מהאירועים האחרונים, ובראשם הפיזור המדובר בכביש 4, חרגו מהנהלים המקובלים.

"אירועים בהם נעשה שימוש שלא על פי הנהלים"

"לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים", כתב בן גביר, בהתייחסות ישירה לביקורת הציבורית הגוברת על התנהלות השוטרים בשטח מול חוסמי הצירים.

בעקבות הממצאים והתיעודים, הודיע השר על צעד אופרטיבי מיידי: "אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם ייעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה".

האיום המפורש: שלילת האמצעי מהשדה

אלא שהחלק המפתיע והתקיף ביותר בדבריו של השר הופנה ישירות לעבר הדרג הפיקודי של המשטרה. בן גביר הבהיר כי אם הארגון לא ידע לרסן את השימוש באמצעי הרגיש הזה ולוודא שהוא מופעל כחוק, הוא יפעל לשלול אותו כליל מפעילות מבצעית בשטח.

"אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיו רימוני הלם במשטרה", חתם השר.