שגריר ישראל מגיב לטראמפ: "איראן לא דומה לשום מדינה אחרת"

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, הגיב היום (חמישי) לאמירה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאמש, לפיה "איראן צריכה טילים בליסטיים, כי גם למדינות אחרות יש".
"הרוצחים החמושים מטהרן לא דומים לשום מדינה אחרת באזור" אמר לייטר בראיון לתכנית "Washington Watch". "אם יש להם טילים בליסטיים - הם הולכים להשתמש בהם נגד שכניהם".
עוד טען כי "יש לנו אמון בנשיא טראמפ, היינו שותפים טובים מאז שהוא חזר לבית הלבן ובפרט במלחמה הנוכחית. פגענו במטורפים מאיראן, שהחזיקו את כולנו כבני ערובה כשסגרו את מיצרי הורמוז וירו טילים בליסטיים לכל המזרח התיכון. אנחנו מקווים שמזכר ההבנות יוביל למה שהוא מכוון אליו - עצירה מוחלטת של התקדמות איראנית לנשק גרעיני".
"אנחנו גם מקווים שנושא הטילים הבליסטיים יעלה לדיון במהלך 60 ימי המשא ומתן - ובתקווה שיסגרו את התכנית הזו" הוסיף. "איראן לא דומה לשום מדינה אחרת - היא מובלת בידי רוצחים חמושים. אנחנו מקווים גם שיהיה שינוי בהכללת לבנון במזכר ההבנות - אי אפשר שחיזבאללה יהיו בגבול הזה".
תגובות
מישהו באמת מופתע מכך שטראמפ נותן לאיראנים מילים חמות בזמן שאנחנו רק מתחננים לתשומת לב? הגיע הזמן להפסיק לבנות על ניסים ופשוט להתחיל לנהל מדיניות חוץ עצמאית ואסרטיבית
איפה הבושת של הליכוד של פעם, שהוביל בגאווה לאומית ובלי להתחנף לאף מעצמה? הגיע הזמן להחליף את ההנהגה הרופסת הזו במנהיגים פטריוטים, אנשי צבא וערכים, שיחזירו לנו את הכבוד האבוד.
"הם הולכים להשתמש בהם" - לפחות השגריר שלנו לא מפחד לזעוק את האמת הכואבת מול בעלת הברית הגדולה ביותר. החרדה הקיומית הזו היא תוצאה של ממשלה שביטלה את העצמאות שלנו בשביל שקט פוליטי.
"יש לנו אמון בנשיא טראמפ" - טוב שהשגריר מתעורר ומציב קו אדום מול הבית הלבן. התרגלנו להתחנן לאישור על כל תקיפה כאילו אנחנו לא מדינה עצמאית, וזה הצעד הראשון להחזרת הריבונות!