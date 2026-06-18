שגריר ישראל מגיב לטראמפ: "איראן לא דומה לשום מדינה אחרת"

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, הגיב היום (חמישי) לאמירה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאמש, לפיה "איראן צריכה טילים בליסטיים, כי גם למדינות אחרות יש".

"הרוצחים החמושים מטהרן לא דומים לשום מדינה אחרת באזור" אמר לייטר בראיון לתכנית "Washington Watch". "אם יש להם טילים בליסטיים - הם הולכים להשתמש בהם נגד שכניהם".

עוד טען כי "יש לנו אמון בנשיא טראמפ, היינו שותפים טובים מאז שהוא חזר לבית הלבן ובפרט במלחמה הנוכחית. פגענו במטורפים מאיראן, שהחזיקו את כולנו כבני ערובה כשסגרו את מיצרי הורמוז וירו טילים בליסטיים לכל המזרח התיכון. אנחנו מקווים שמזכר ההבנות יוביל למה שהוא מכוון אליו - עצירה מוחלטת של התקדמות איראנית לנשק גרעיני".

"אנחנו גם מקווים שנושא הטילים הבליסטיים יעלה לדיון במהלך 60 ימי המשא ומתן - ובתקווה שיסגרו את התכנית הזו" הוסיף. "איראן לא דומה לשום מדינה אחרת - היא מובלת בידי רוצחים חמושים. אנחנו מקווים גם שיהיה שינוי בהכללת לבנון במזכר ההבנות - אי אפשר שחיזבאללה יהיו בגבול הזה".