טראמפ מבהיר: זה מה שאני רוצה מישראל בקשר ללבנון

נשיא ארצות הברית ממשיך לנהל את העולם מראיונותיו בישיבת ה-G7, ומבהיר מה הוא רוצה לראות מישראל בלבנון.

טראמפ התבטא על המשך הלחימה בלבנון לצד ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי, הנשיא נשאל על ידי אחד הכתבים: "האם אתה רוצה לראות את עצירת הלחימה בלבנון?" טראמפ הסביר כך -"לא, אני רוצה שישראל תוכל להגן על עצמה, אבל הם צריכים להפעיל שיקול דעת יותר טוב".

דברי הנשיא מגיעים לאחר שעל פי דיווחים והדלפות רבות, כולל אמירה ישירה של המתווך, ראש ממשלת פקיסטן, המסמך עליו הסכימו טהראן והבית הלבן, כלל גם אמירה על עצירת הלחימה בכל החזיתות, כולל לבנון, ללא הסכמה או התייעצות עם ישראל, כעת נראה כי הנשיא חוזר בו מעמדה זו.