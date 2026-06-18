בנט מגיב להחלטת בג"צ: "להכריז על בחירות חוזרות"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (רביעי) להחלטת בג"ץ בעתירות סביב בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, והוצאת הצו על תנאי נגד בחירתו. בדבריו קרא לכנסת להכריז על בחירות חוזרות לתפקיד.

"נתניהו מבין שדרך המינוי הזה רקובה עד היסוד, אך הוא כבר לא מסוגל למנות מבקר מדינה בהליך תקין" כתב בנט ברשתות החברתיות. "הליך חוקי עלול להסתיים במינוי של מבקר שיהיה נאמן למדינה ולא לנתניהו עצמו".

"על הכנסת לקבל את המלצות בג״צ ולהכריז על בחירות חוזרות" הוסיף וקרא. "ישראל נדרשת לתיקון עמוק ויסודי. ביחד נתקן!".

כאמור, שופטי בג"ץ החליטו להוציא צו על תנאי נגד בחירתו של ראבילו כמבקר המדינה, זאת עקב הפרת החשאיות בהצבעה. עוד המליצו לכנסת לערוך בהסכמה בחירות חוזרות לתפקיד, הפעם ללא הפרת עיקרות החשאיות.

בהודעתם אמרו השופטים כי "בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות לא כן בנושא ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצוייה, טעם מר, כמו שאמר נציג הכנסת. חלק מההצבעות בעייתיות, ח"כ פעלו בניגוד להנחיית היועצת לגבי הצילום. אנו מציעים סעד הליכי תעשו את זה עוד פעם רק שיעשה בהליך נקי ותקין. עד יום ראשון נמתין לתגובות".