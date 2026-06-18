מכה לנתניהו: בג״ץ בהחלטה דרמטית על בחירת ראבילו

החלטה דרמטית בבג״ץ מבקר המדינה. שופטי בג״ץ דנו היום (חמישי) בעתירות סביב בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, והחליטו להוציא צו על תנאי נגד בחירתו.
כאמור, השופטים הודיעו על החלטתם להוציא צו על תנאי עקב הפרת החשאיות, וממליצים לכנסת לערוך בהסכמה בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, והפעם ללא הפרת עיקרון החשאיות.
השופט סולברג מדגיש כי הצו הוא רק על עניין החשאיות ולא על עניין ניגוד העניינים.
בהודעתם אמרו השופטים כי "בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות לא כן בנושא ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצוייה, טעם מר, כמו שאמר נציג הכנסת. חלק מההצבעות בעייתיות, ח"כ פעלו בניגוד להנחיית היועצת לגבי הצילום. אנו מציעים סעד הליכי תעשו את זה עוד פעם רק שיעשה בהליך נקי ותקין. עד יום ראשון נמתין לתגובות".
תגובות
אם ראבילו באמת היה ראוי מבחינה ערכית ואתית הוא היה דוחה את ההצעה כבר בשלב הראשון, בגלל הסכם ניגוד העניינים הרחב מאד עליו הוא אמור לחתום ; הסכם ניגוד עניינים שכמעט לא !!! מותיר לו נושאים בביקורת המדינה שהוא יהיה רשאי לעסוק בהם ; להזכיר: עו"ד זוהר דחה את פניית הנאשם למינוי לתפקיד היועמ"ש בגלל הביקורת
"להוציא צו על תנאי." מדהים איך תמיד יש זמן לקומבינות משפטיות בשביל מקורבים. ביבי מרוויח שקט משפטי, והלוחמים שלנו בצפון מקבלים הפקרות ביטחונית והסכמים מבישים. סדרי העדיפויות של הממשלה הזו הם יריקה בפרצוף של המדינה...
מיכאל ראבילו, תראה מה קורה במדינה ותבין שאין לנו זמן למשחקים הפוליטיים שלכם, תפנה את המקום לטובת המדינה.