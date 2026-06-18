מכה לנתניהו: בג״ץ בהחלטה דרמטית על בחירת ראבילו

החלטה דרמטית בבג״ץ מבקר המדינה. שופטי בג״ץ דנו היום (חמישי) בעתירות סביב בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, והחליטו להוציא צו על תנאי נגד בחירתו.

כאמור, השופטים הודיעו על החלטתם להוציא צו על תנאי עקב הפרת החשאיות, וממליצים לכנסת לערוך בהסכמה בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, והפעם ללא הפרת עיקרון החשאיות.

השופט סולברג מדגיש כי הצו הוא רק על עניין החשאיות ולא על עניין ניגוד העניינים.

בהודעתם אמרו השופטים כי "בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות לא כן בנושא ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצוייה, טעם מר, כמו שאמר נציג הכנסת. חלק מההצבעות בעייתיות, ח"כ פעלו בניגוד להנחיית היועצת לגבי הצילום. אנו מציעים סעד הליכי תעשו את זה עוד פעם רק שיעשה בהליך נקי ותקין. עד יום ראשון נמתין לתגובות".