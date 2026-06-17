רופא מחוז ירושלים, פרופ' זהר מור, חתם היום (רביעי) על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפי רשת "זול ובגדול" בירושלים - ברחוב יפו 214 וברחוב יפו 114. ההחלטה התקבלה בעקבות ממצאים חמורים שהתגלו בבדיקות מעבדה שנערכו למחיות פירות לתינוקות.

על פי הנתונים שפורסמו, בצנצנות מחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק" שנמכרו בשני הסניפים נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים. חומרים אלו אינם מיועדים כלל לצריכת ילדים ועלולים להוות סכנת חיים מיידית עבורם.

מחית פרי ( צילום: אתר החברה "פרינוק" )

פעוטות אושפזו בתסמינים קשים הבדיקות נפתחו בעקבות אירוע חריג שהתרחש בסוף השבוע שעבר, שבו חמישה פעוטות מאזור ירושלים אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם. הילדים סבלו מתסמינים נוירולוגיים קשים הכוללים אפאתיות, ישנוניות קיצונית וחולשת שרירים - מיד לאחר שצרכו מהמחיות המדוברות. מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי ארבעה מהפעוטות שפונו למחלקה לרפואה דחופה בילדים ביום חמישי שעבר, שניים מהם בגילאי שלוש ושניים בגיל שנה, שוחררו למחרת לאחר אשפוז להשגחה במהלך הלילה. הילדים היו במצב קל ושוחררו במצב טוב כשהם עירניים ומאוששים לחלוטין.

בית החולים הדסה עין כרם (ארכיון) ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השב"כ מעורב בחקירה

משרד הבריאות אישר כי בדיקות המעבדה איששו את החשד החמור. גם השב"כ מעורבים בחקירת הפרשה בעקבות החשד שמדובר בהרעלה מכוונת. המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה אפידמיולוגית ופלילית מקיפה.

פרופ' סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה עין כרם וסגן מנהל בית החולים, הבהיר כי "מקרי הרעלות בנזודיאזפינים עלולים להיות מסכני חיים ומתרחשים לרוב בילדים על רקע נטילה אקראית ומתוך סקרנות של תרופות הרגעה שנמצאות בביתם. אבל הפעם הצבענו כולנו, בזכות עירנות הצוות במלר"ד, על החריגות. מקבץ המקרים הנוכחי היה חריג גם בעובדה שמספר ילדים הורעלו בו-זמנית וגם לאור היעדר גישה אפשרית לתרופות מרשם בסביבתם של הילדים".

מפרטי החקירה עולה כי הפעוטות צרכו לפני אשפוזם מחיות מזון לתינוקות של חברת "פרינוק", שנרכשו כמוצרים בודדים בסניפים שונים של רשת "זול ובגדול" בעיר. בשלב זה, גורמי החקירה בודקים את כל כיווני החקירה ומנסים לקבוע אם קיים קשר ישיר בין המוצר למקרים.

צווי ההפסקה המינהליים שחתם עליהם רופא מחוז ירושלים נכנסו לתוקף באופן מיידי, והסניפים נסגרו עד להודעה חדשה. עדכונים נוספים בהמשך.