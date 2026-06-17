טראמפ מאיים: "ההסכם לא סופי, אם לא אוהב אותו - נחזור להפציץ באיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) לסיכומים הצפויים מול איראן, וטען כי "מזכר ההבנות אינו סופי". עוד איים כי "אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי - אנחנו נחזור להפציץ באיראן".

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