טראמפ מאיים: "ההסכם לא סופי, אם לא אוהב אותו - נחזור להפציץ באיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) לסיכומים הצפויים מול איראן, וטען כי "מזכר ההבנות אינו סופי". עוד איים כי "אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי - אנחנו נחזור להפציץ באיראן".
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) לסיכומים הצפויים מול איראן, וטען כי "מזכר ההבנות אינו סופי". עוד איים כי "אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי - אנחנו נחזור להפציץ באיראן".
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פתחתי השבוע ספר היסטוריה על הסכמי מינכן ונזכרתי מיד בנאומים של ביבי בקונגרס. אנחנו שוב תלויים לחלוטין במצב הרוח של נשיא אמריקאי במקום לייצר בריתות אזוריות, בדיוק כמו במחדלי העבר שבהם הסתמכנו על מושיע חיצוני שקרס לנו בפנים
בכיתי מאושר כששמעתי את נאום הניצחון של טראמפ, אבל היום אני בעיקר מבועתת. אנחנו שוב משחקים ברולטה רוסית עם ביטחון המדינה כמו שעשינו ערב מלחמת יום כיפור, וההסתמכות המוחלטת של ביבי על איש אחד היא פשוט חוסר אחריות לאומי.